Abruzzo/ Sabato notte al museo: visite gratis fino a mezzanotte

ABRUZZO. Musei aperti (e gratis) sino a mezzanotte o all’una per partecipare a eventi, momenti di dibattito, appuntamenti musicali o visitare mostre aperte e illuminate dalla luna.

E’ la quinta edizione della Notte Europea dei Musei prevista per oggi, sabato 18 maggio.

A Pescara saranno aperti sino alle 24 il Museo Cascella, il Museo Vittoria Colonna (mostra permanente Misticoni) e l’Aurum. E poi ancora Casa D’Annunzio e il Museo delle Genti d’Abruzzo, quest’ultimo aperto sino all’una di notte.

All’Aurum ci sarà uno spazio espositivo con 3 artisti che proporranno un sodalizio importante tra la pietra, il mosaico e il vetro-metallo ed esporranno nella Sala d’Annunzio; nella Sala degli Alambicchi ci sarà invece un esordiente, Alessio Lella, con ‘Horizon’, la sua prima mostra personale in cui esporrà un vasto campionario del percorso che ha portato l’artista alla sua maturazione personale e figurativa. Al Museo Cascella si terranno due visite guidate, alle 21.30 e alle 22.30 con la spiegazione delle più belle opere di Cascella. Quindi l’evento al MuGab, il Museo delle Genti d’Abruzzo, con la proiezione del film di Dino Viani, e il Museo-Casa Natale d’Annunzio che sarà aperto sino a mezzanotte con la mostra su ‘d’Annunzio bambino’. Al Mediamuseum si potrà visitare la Mostra del Maestro Augusto Salati "Letture dell'Imaginifico" nel Salone Acerbo e la Mostra d'Arte contemporanea di Albert Casals e Pujol Grau. Inoltre saranno proiettati a ciclo continuo documentari su Ennio Flaiano, Gabriele d'Annunzio e i Cascella nelle Sale dedicate.

Infine alle ore 21,00 nella Sala Flaiano sarà proiettato il film "Nella città l'inferno" di Renato Castellani, con Anna Magnani e Giulietta Masina: dal romanzo di Isa Mari Via delle Mantellate.



A Teramo il programma è particolarmente ricco e si articola in visite guidate, concerti jazz e classica, mostre, iniziative per bambini, reading, degustazioni, a cominciare dalle ore 18:00 di sabato, in collaborazione con l’Università di Teramo.

In particolare, l’Ateneo parteciperà con la Facoltà di Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali e con la Facoltà di Scienze della comunicazione. Gli studenti di Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali cureranno per tutta la notte una serie di degustazioni enogastronomiche presso il Museo civico archeologico in via Delfico e la Domus di Interamnia in Largo Sant’Anna.

Scienze della comunicazione partecipa con lo SMArT.Lab, il laboratorio di spettacolo, musica e arte della Facoltà, che ‒ in collaborazione con l’Istituto musicale Braga ‒ ha curato le performance musicali che si terranno al Museo civico, in Largo Sant’Anna e nell’Anfiteatro romano.

A Chieti il Museo universitario presenta al pubblico il nuovo spazio espositivo Tartarughe tra Arte e Scienza: la "Collezione Teresita Olivares Paglione", inaugurato lo scorso 11 maggio. Si tratta di una raccolta di opere ed oggetti d'arte interamente dedicati alle tartarughe collezionati con passione in tanti anni dalla signora Teresita Olivares Paglione e donati al Museo universitario da Alfredo Paglione, gallerista milanese di origini abruzzesi. Ingresso gratuito dalle ore 19.00 alle ore 24.00.

Aperti gratuitamente al pubblico i Musei Archeologici Nazionali di Villa Frigerj e della Civitella a Chieti e quello di Campli. Tra gli eventi in programma al Museo di Campli alle 20,45 c’è “Detective al Museo”, attività per bambini che potranno “scoprire” il Museo attraverso indizi, giochi,disegni e appunti. Inoltre sono previste visite guidate alla vicina necropoli di Campovalano.

“Notte in villa” ad Avezzano è l’evento che consentirà al pubblico di usufruire di visite guidate a cura della Cooperativa Limes dalle 20 alle 24 del 18 maggio alla Villa romana in località Macerine, venuta alla luce nel 2004 durante la realizzazione del centro commerciale “I Marsi”.

A Vasto rimarranno aperti i Musei Civici di Palazzo d’Avalos (fino alle 22.00). Dalle 19.00 sarà consentito l’ingresso gratuito e alle 21.00 sarà possibile seguire un suggestivo itinerario all’interno del Museo Archeologico alla scoperta delle testimonianze di italici e romani nel territorio vastese



A Francavilla visite guidate gratuite al museo Michetti alle mostre ‘Devozioni millenarie’ e ‘La Sapienza risplende’; performance musicali a cura di Fabrizio Stella e Graziano Zuccarino che, tra suoni e parole, ripercorreranno, insieme alla proiezione di un documentario, momenti di vita del Cenacolo michettiano; degustazioni di fragole di Francavilla al Mare, allietate da prosecco locale.