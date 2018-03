Giornalismo, premio Carletti: riconoscimenti a Striscia la Notizia e Piero Sansonetti

MONTESILVANO. Alla trasmissione televisiva Striscia la notizia ed al giornalista Piero Sansonetti sono stati assegnati i riconoscimenti della tredicesima edizione del premio giornalistico “Guido Carletti”.

Il premio, intitolato alla memoria dell’imprenditore edile che ha dedicato la vita all’affermazione dei valori fondanti della società: lavoro, famiglia e solidarietà, vedrà la serata di premiazione il 23 marzo 2013 con la consegna dei premi giornalistici e delle onorificenze.

«Siamo orgogliosi che Montesilvano continui a mantenere un legame strettissimo con il premio giornalistico “Guido Carletti” che in questi tredici anni ha portato nella nostra città personaggi prestigiosi del mondo dell’informazione» ha dichiarato l’assessore alla Cultura ed alle Manifestazioni, Stefania Di Nicola, nell’aprire la conferenza stampa.

«Una dimostrazione importante – ha aggiunto il presidente della Commissione Cultura, Paolo Talanca, - per capire che per fare cultura c’è bisogno di eventi che durino nel tempo e che non abbiano alcuna appartenenza politica, riuscendo ad essere bipartisan».

«Il premio giornalistico, l’unico dedicato alla solidarietà nel nostro Paese, è cresciuto moltissimo in questi anni grazie alla famiglia Carletti che l’ha fortemente voluto», ha dichiarato il presidente della giuria, Fausto Celestini. «Ringraziamento particolare va a Igor Man, grande giornalista e scrittore, che ha dato tutto se stesso per questo premio. Oggi possiamo dire che il premio riesce a coinvolgere i nomi tra i più importanti del mondo dell’informazione».

Ringraziamenti sentiti all’amministrazione comunale, al lavoro della giuria e dell’organizzazione sono stati espressi da Alessio Carletti, figlio di Guido Carletti e presidente dell’associazione a lui dedicata che ha aggiunto : «Questi eventi vanno conservati con cura e nel tempo».

Nel corso della conferenza, dunque, sono stati annunciati i riconoscimenti assegnati per il 2013:

la Medaglia di Bronzo del Comune di Montesilvano, coniata per l’occasione per il 2013 è stata assegnata a Piero Sansonetti, giornalista, attualmente alla guida di Calabria ora, «per le sue idee espresse sulla stampa e nel corso di intrattenimenti politico-culturali su un percorso di rinnovamento che dovrebbe coinvolgere tutti, persone e settori, al fine di ridare un senso alla solidarietà».

Il Calendrino, ambito riconoscimento a livello nazionale, designato dall’Associazione che promuove il Premio per nome del presidente Alessio Carletti, è stato assegnato per il 2013 a Striscia la Notizia, la trasmissione che negli anni è diventata un punto di riferimento per i cittadini e il mondo socio-istituzionale, per battaglie intraprese in nome di solidarietà, giustizia ed equità.

«Mentre la Targa Onorifica 2013, che sarà assegnata dalla Camera Di Commercio Di Pescara – ha annunciato Simonetta Cirillo, portando i saluti ed i complimenti del presidente Becci – deve essere ancora assegnata quale riconoscimento per testimoniare le capacità dei singoli e la produttività delle imprese che evidenziano l’eccellenza dell’operosità della provincia di Pescara, anche in tempo di crisi, senza dimenticare la storia e le tradizioni parte integrante dei costumi abruzzesi».

I lavori pervenuti entro il 31 dicembre del 2012 verranno selezionati da una apposita giuria che proclamerà i vincitori nella giornata conclusiva del 23 marzo2013.