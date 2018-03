Premio internazionale Silone a Carlo Lizzani

PESCINA. Si terrà a Pescina, città natale di Ignazio Silone, presso il Teatro San Francesco, sabato 15 Dicembre 2012, dalle ore 10.00, la premiazione della XVIII Edizione del Premio Internazionale della Regione Abruzzo “Ignazio Silone”.



Il riconoscimento viene assegnato ad una personalità la cui opera testimonia o rispecchia i medesimi valori di Libertà e di Giustizia appartenuti a Ignazio Silone.

Questa edizione 2012 premia il Maestro Carlo Lizzani, per la lunga e brillante carriera quale cineasta, critico e saggista di chiara fama internazionale. Il riconoscimento viene attribuito, in particolar modo, «al regista di Fontamara che, con arte e sapiente scelta di attori e di luoghi abruzzesi, ha puntualmente trasposto ed adattato agli schermi cinematografici e televisivi, l’epopea dei cafoni, rappresentando, senza retorica, valori ed aspirazioni perenni della civiltà contadina».

Dal lontano 1988, la Regione Abruzzo e la Città di Pescina patrocinano questo Premio Internazionale che ha visto, negli anni, attribuire l’importante riconoscimento a: Kazimierz Brandys (anno 1988) David Maria Turoldo (1989); Galante Garrone (1990); Luise Rinser (1991); Carlo Bo (1996); Riccardo Bauer (1997); Ermanno Olmi (2003); Victor Zaslavsky (2009); Enrico Craveri (2011).

Una apposita sezione del Premio è dedicata agli alunni delle Scuole secondarie superiori della Regione Abruzzo, cui è rivolto uno specifico bando di concorso. Quest’anno gli studenti sono stati chiamati a riflettere sui valori siloniani di “Libertà, amicizia, giustizia alla luce degli eventi contemporanei”. La Giuria ha premiato ex aequo i giovani Massimo Bucci, V^A, Liceo Scientifico “A. Volta” di Ortona a mare sez. st. di Francavilla al mare; Giada Costantini, II^C, Liceo Classico “V. Emanuele II” di Lanciano; Federico Fantauzzi, II^ C, Liceo Classico “D. Cotugno” di L’Aquila; Sonia Fracassi, V^ R, Istituto Industriale “Maiorana” di Avezzano; Olga Iacutone, V^ F, Istituto Magistrale “B. Croce” di Avezzano.

Alla consegna dei premi saranno presenti l’Assessore alla Cultura della Regione Abruzzo Luigi De Fanis, il Consigliere Regionale Walter Di Bastiano (presidente vicario del Premio); il Consigliere di amministrazione della RAI Rodolfo De Laurentiis; il Sindaco di Pescina Maurizio Di Nicola; La Prof.ssa Liliana Biondi docente dell’Università dell’Aquila, l’attore Edoardo Siravo componente del consiglio direttivo del centro studi Silone.

Nel pomeriggio, dalle ore 16, verrà proiettato il Film Fontamara regia di Carlo Lizzani. In serata si terrà il concerto di musica folkloristica ed abruzzese della Corale Fontamara di Pescina.

La manifestazione verrà diffusa dalle ore 10 in diretta televisiva dall’emittente Telesirio.