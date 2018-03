“Distillati d'Arte Contemporanea - 25 Artisti per il Museo delle Genti d'Abruzzo”

PESCARA. Dopo il successo della mostra "Distillati d'Arte Contemporanea" presso la sede dell'Aurum di Pescara le opere, donate alla Fondazione da alcuni fra i più significativi autori contemporanei del panorama nazionale, sono visibili ai fini dell'asta nello Spazio Arte del Museo delle Genti d'Abruzzo, in via delle Caserme 24, fino a sabato 1 dicembre, dalle 9 alle 13:30 (sabato anche dalle 16 alle 19).

Per l'occasione l'esposizione – curata da Roberto Rodriguez – si arricchisce di 50 grafiche di maestri del Novecento italiano e di altri 10 pezzi unici, fra cui alcuni lavori di affermati artisti abruzzesi.

Domenica 2 dicembre alle ore 18 si terrà l'asta di tutte le opere, il cui ricavato sarà interamente utilizzato per finanziare le attività istituzionali della Fondazione Genti d'Abruzzo.

I prezzi delle grafiche partono da 100 euro e tutti possono partecipare: basta registrarsi ed avere attribuito il numero di paletta per le offerte anche il giorno dell'asta, dalle ore 17 presso la sala “Giovanni Favetta” del Museo delle Genti d'Abruzzo, in via delle Caserme 58 a Pescara.

Gli Artisti che hanno aderito all'iniziativa sono:

Luciano Ventrone, Stefano Di Stasio, Bruno D’Arcevia, Ubaldo Bartolini, Omar Galliani, Cesare Tacchi, Wainer Vaccari, Fabio De Poli, Antonio Possenti, Umberto Buscioni, Ennio Calabria, Roberto Barni, Oliviero Rainaldi, Luca Patella, Giuseppe Gallo, Roger Selden, Herve’ Bordas, Massimo Barzagli, Franco Mulas, Giuseppe Modica, Agostino Bonalumi, Giulia Napoleone, Guido Strazza, Eugenio Carmi, Giorgio Griffa, Marcello Lo Giudice, Vincenzo Balsamo, Tommaso Cascella.

In mostra verranno esposte anche due foto in B/N che ritraggono il grande artista tedesco Joseph Beuys, immagini scattate nel 1974 dal fotografo Gino Di Paolo che saranno battute all'asta insieme alle altre opere.