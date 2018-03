Dal 17 al 25 l’VIII Edizione "Dall’Etna al Gran Sasso" a Città Sant’Angelo

CITTA' SANT'ANGELO. Dal 17 al 25 Luglio torna Dall'Etna al Gran Sasso, l'appuntamento estivo dedicato al gemellaggio tra Città Sant'Angelo e Nicolosi.

Le tradizioni dell'Abruzzo e della Sicilia si incontrano nel centro storico angolano, entrato quest'anno nell'elite dei Borghi più Belli d'Italia.

Nove giorni di musica, artigianato e gastronomia: sfilata dei carretti siciliani, gruppi folcloristici itineranti, concerti di musica popolare, il festival nazionale Adriatica Cabaret, le selezioni regionali di Miss Italia e l'opportunità di gustare i piatti tipici dell'Abruzzo e della Sicilia.

Ad aprire l'edizione 2010 di Dall'Etna al Gran Sasso sarà, come ogni anno, l'arrivo dei carretti siciliani che sfileranno in corso Vittorio Emanuele sabato pomeriggio. Domenica 18 sarà il momento della riflessione religiosa, con la Solenne Processione dei Simulacri di Sant'Antonio di Padova e San Felice Martire, il cui rientro verrà sottolineato dai fuochi pirotecnici. Ogni sera alle 21, fino al venerdì, è previsto un concerto al Giardino delle Clarisse: sabato 17 l'esibizione “cantando De Andrè” del gruppo musicale Arbor, con Antonello Persico; domenica 18 il concerto bandistico Città di Ancarano con il Maestro Massimiliano Laudadio; lunedì 19 e martedì 20 le esibizioni delle orchestre spettacolo Lucio Cupido e Silvio e la sua melodia; mercoledì 21 la musica popolare abruzzese del gruppo L'Assaltarella; giovedì 22 la pizzica salentina con Terre Tumare; venerdì 23 gli Anni Ruggenti. Sabato 24, invece, il Giardino delle Clarisse ospiterà lo spettacolo di musica leggera e cabaret Festival Nazionale Adriatica Cabaret, con Ivaldo Rulli, e domenica 25 la selezione regionale di Miss Italia. Domenica alle 16 è prevista la 27ª Motomagnalonga, motoraduno nazionale a cura del Moto Club Ferentum di Francavilla. Spazio anche alla musica di giovani gruppi locali con Casale in Rock, ogni sera l'esibizione di una band nel borgo Casale: 19 luglio Latoscuro, 20 Luglio bicchieRINO, 21 Luglio Studio 54, 22 Luglio Terza Corsia, 23 Luglio Neb.

La festa, organizzata in collaborazione con l'amministrazione di Città Sant'Angelo, nasce su iniziativa della Confraternita di Sant'Antonio da Padova.

