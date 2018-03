Il Gran Gala du Cirque apre Funambolika Lunedi 12 Luglio

PESCARA. La stagione estiva dell'Ente Manifestazioni Pescaresi si apre con la tre giorni circense di Funambolika. Dal 12 al 14 Luglio si alterneranno artisti appositamente provenienti da Spagna, U.S.A., Russia, Ucraina, Bulgaria, Brasile, Argentina, Svizzera scelti come sempre tra i fuoriclasse mondiali.

Per il 2010, tre modi sorprendenti e completamente diversi tra loro di fare circo, conciliando la tradizione circense con le forme piu' nuove, a cura di Raffaele De Ritis che, considerato tra i più riconosciuti esperti circensi al mondo, dedica questo progetto alla propria città natale.

I vincitori del Festival di Monte Carlo (12 Luglio), poi lo show della migliore donna clown al mondo (13 Luglio) e un intero circo di tradizione yiddish (14 Luglio) sono le sorprese di quest'anno: in esclusiva per l'Italia a Pescara.

Il programma sarà aperto Lunedi 12 da una edizione tutta nuova del “Gran Galà du Cirque” , serata unica al mondo appositamente prodotta dall'Ente Manifestazioni.

Lo show di quest'anno è dominato da un nucleo di artisti davvero speciale: sono stati infatti riuniti da vari ingaggi europei i talenti più innovativi del leggendario Circo di Mosca: tra essi i trapezisti mozzafiato Tempo Rouge che si esibiranno in un passionale tango aereo; , il Duo Minasov, trasformisti senza rivali premiati con un trofeo speciale dalla Principessa Stephanie; ed un allucinante contorsionista: Andrei Romanovski, in una coreografia ispirata al futurismo russo. Accanto a loro, la “scoperta” del nuovo clown statunitense Rob Torres, che è stata la rivelazione dell'ultimo Festival di Montecarlo, che dopo Pescara inizierà un lungo ingaggio al Lincoln Center di New York; e come guest star l'incredibile Encho Koryazov dalla Bulgaria, considerato il più grande equilibrista oggi vivente, premiato sempre a Montecarlo con il Silver Clown Award.

Funambolika prosegue Martedi 13 con il recital della svizzera Gardi Hutter, la più celebre donna clown al mondo; e Mercoledi 14 con il festoso ensemble del Circus Klezmer, una festa di acrobati e musicisti.



10/07/2010 14.55