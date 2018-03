Al Conservatorio Casella Incontro con Marco Della Sciucca

L'AQUILA. Da oltre 20 anni la Società Aquilana dei Concerti organizza incontri e seminari su temi di cultura musicale con studiosi, musicologi, musicisti ed interpreti, in collaborazione con l'Università, il Conservatorio, le Scuole e altre associazioni ed enti di formazione. Per quest'anno sono previsti vari appuntamenti.

Il primo incontro è per venerdì 30 aprile in collaborazione con il Conservatorio di Musica “A.Casella” dell'Aquila presso la cui sede in via Savini (zona Collesapone) a partire dalle ore 15,15 verrà ospitato il professor Marco Della Sciucca.

L'occasione è data dalla recentissima pubblicazione per l'editore “L'Epos” di Della Sciucca della monografia di uno dei protagonisti della storia musicale italiana: Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Marco Della Sciucca si è formato al Conservatorio di Pescara, è attualmente docente di Analisi e Contrappunto e Armonia - Master in Teoria e Pratica della musica antica presso l'Università della Basilicata ed è altamente specializzato nel repertorio vocale e nella trattatistica del periodo dal XIV al XVI secolo, ma anche ottimo conoscitore della musica del Novecento.

Il suo incontro ha per tema: “Il caso Palestrina. Costruzione di un mito” e sarà una bella occasione per attraversare le tappe più importanti del compositore rinascimentale, uno dei simboli e dei punti di riferimento per la vocalità mondiale, un perfezionista del contrappunto, un genio riconosciuto, una grande popolarità e una produzione ricchissima e di altissimo livello (oltre 100 Messe, oltre 350 Mottetti, Madrigali, Offertori, Magnificat ed altro) e una vita densa (con due matrimoni, tanti protettori e anche la promessa con voti in ordini religiosi minori).

L'ingresso è libero e l'incontro è destinato a studenti e appassionati, ma anche a chi vuole conoscere ex novo la personalità italiana affascinante di Pierluigi da Palestrina.



30/04/2010 8.42