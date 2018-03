Chiude i battenti la mostra su Flaiano al Mediamuseum

PESCARA. Venerdì 30 aprile, alle ore 17,30, al Mediamuseum si svolgerà la manifestazione di chiusura dell'intenso programma di celebrazioni organizzato dall'Associazione Culturale Ennio Flaiano e dalla Fondazione Tiboni per onorare il Centenario della nascita di Ennio Flaiano.

Lo scrittore pescarese è stato ricordato con una mostra, un convegno, un ciclo di proiezioni e di documentari, alcuni spettacoli teatrali e un concorso che ne hanno ricostruito l'opera svolta in diversi ambiti della cultura e dello spettacolo italiano del Novecento, opera che lo ha reso un personaggio popolare e attuale ancora oggi per la carica morale della sua satira e per il valore profetico di tanti suoi scritti.

Le celebrazioni hanno avuto inizio il 5 marzo scorso con l'inaugurazione della Mostra nazionale "Ennio Flaiano, scrittore 'minore' satirico dell'Italia del benessere", realizzata dall'Associazione culturale Ennio Flaiano con la collaborazione dell'Università degli Studi di Pavia - Centro di ricerca sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei.

La mostra, che raccoglie materiali biografici e documenti, è stata allestita nella sezione del Mediamuseum dedicata a Flaiano e ha offerto ai circa tremila visitatori l'opportunità di entrare nel laboratorio della sua scrittura esponendo i taccuini, gli appunti, gli schizzi, i dattiloscritti che precedettero e accompagnarono la stesura delle sue opere, sia quelle edite in vita sia postume. I documenti, custoditi dopo la morte dello scrittore nel Fondo Flaiano di Pavia, al quale furono ceduti da Rosetta Flaiano, sono stati interamente esposti al pubblico per la prima volta a Pescara nell'eccezionale occasione del Centenario.

Insieme alla mostra, che chiuderà il 30 aprile, si concludono al Mediamuseum le proiezioni dei film sceneggiati da Flaiano e dei documentari dedicatigli da diversi registi, un significativo programma di visioni che ha riscosso un grande seguito di pubblico, in particolare degli studenti delle scuole superiori della provincia di Pescara e di Chieti che hanno così colto una preziosa per conoscere film come La dolce vita, 8 e 1/2, La notte, che hanno segnato tappe miliari nella storia del cinema italiano del Novecento.

In occasione della chiusura della mostra si svolgerà la cerimonia di premiazione del Concorso "Ennio Flaiano e il Mediamuseum", indetto dalla Fondazione Edoardo Tiboni, al quale hanno partecipato numerosi concorrenti. Vincitori della prima sezione, ai quali spetta un premio di 1500 euro, sono risultati Franca Di Muzio e Petra Trivilino, mentre per la seconda sezione la Giuria, presieduta da Lucilla Sergiacomo e composta da Davide Campolieti, Gian Piero Consoli, Serenella Di Michele e Marina Marino, ha assegnato un premio di 1000 euro a Caterina Di Loreto, studentessa del Liceo Classico Gabriele d'Annunzio di Pescara.

Durante la manifestazione saranno proiettate testimonianze video su Ennio Flaiano di Giovanni Spadolini, Paolo Milano e Cesare Garboli e il documentario Una strada, un film, un vecchio poeta alla presenza dell'autrice Anna Cardone.

L'ingresso è gratuito.

