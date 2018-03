Al festival "Ad/ventura" si gioca con le forze della natura

VASTO. La mostra dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare apre i battenti

nell'ambito della prima edizione del festival della scienza abruzzese

Si chiama La Natura si fa in 4 la mostra interattiva, progettata e realizzata dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che viene aperta al pubblico nell'ambito del festival della scienza “Ad/ventura” presso Palazzo Aragona (Via Aragona) a Vasto lunedì 3 maggio alle ore 16.

La mostra, visitabile fino al 9 maggio, presenta al pubblico le quattro forze fondamentali della Natura e alcuni esperimenti della fisica contemporanea che mirano a spiegarne i risvolti più nascosti.

Attraverso un percorso guidato che si snoda tra numerosi giochi interattivi e pannelli esplicativi, il pubblico potrà far conoscenza con le quattro forze, sperimentandone in molti casi gli effetti anche sul proprio corpo.

Per esempio, un generatore di Van der Graaff, mostrando una manifestazione della forza elettromagnetica, farà letteralmente rizzare i capelli in testa ai visitatori che vorranno provarlo. Inoltre, grazie a un divertente cartone animato, il visitatore potrà avventurarsi in un fantastico viaggio dal Sole alla Terra con un accompagnatore d'eccezione: il neutrino, un'inafferrabile particella prodotta dalla nostra stella durante reazioni nucleari che avvengono al suo interno.

Lungo il tragitto, il neutrino mostrerà gli effetti prodotti da una delle forze fondamentali della Natura, la forza debole. Su una speciale bilancia, poi, il visitatore potrà sapere quanto peserebbe su Marte e sulla Luna, scoprendo anche qual'è la forza gravitazionale che esercita sull'amico che gli sta vicino.

La mostra è pensata per i ragazzi delle scuole medie superiori ma, poiché è strutturata su più livelli di comprensione, è fruibile da un pubblico di qualsiasi età.

