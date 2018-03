A L'Aquila prima laurea doppio titolo in Informatica

L'AQUILA. Il 21 Gennaio 2010, presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, lo studente Federico Ciccozzi discuterà una tesi per il rilascio della prima Laurea Doppio titolo in Informatica da parte della Università degli Studi dell'Aquila e della svedese Mälardalen University.

Questo titolo, corrispondente a due Lauree Magistrali, viene rilasciato dalla GSEEM - Laurea Magistrale Internazionale in Informatica offerta dall'Università degli Studi dell'Aquila in cooperazione con la citata Mälardalen University e la VU University di Amsterdam, Paesi Bassi.

Il corso di laurea fornisce una specializzazione sull'Ingegneria del Software e ha la durata di 2 anni: uno erogato a L'Aquila, l'altro all'estero in una delle due sedi consorziate.

L'iniziativa formativa si inquadra nel più generale contesto di internazionalizzazione della ricerca che caratterizza l'attività del Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi dell'Aquila, e rappresenta un elemento distintivo nella formazione superiore per studenti che vogliano acquisire una formazione di valenza europea.

Le due università partner rappresentano realtà europee di eccellenza nell'ambito dell'ingegneria del software con differenti specializzazioni.

La Mälardalen University partecipa al programma con la School of Innovation, Design and Engineering e con il Mälardalen Real-Time Research Centre (MRTC).

MRTC, gruppo leader in Svezia sul tema degli Embedded Systems, conduce numerose iniziative strategiche in collaborazione con industrie quali Ericsson, ABB, Volvo, Nokia, Philips, e con università come RMIT University (Australia), Amrita University (India) e molte altre.

La VU University Amsterdam, nota per l'alta qualità nella formazione superiore e per il suo Campus universitario internazionale e multi-culturale, partecipa con il proprio Dipartimento di Computer Science.

Il Dipartimento, riconosciuto per la sua specializzazione in service oriented architecture, knowledge management e global software engineering, ha forti e consolidate collaborazioni di ricerca con aziende leader mondiali come Philips, Accenture, IBM, Logica e Cap Gemini.

Le pre-iscrizioni alla GSEEM per l'anno accademico 2010-2011 sono al momento aperte con le seguenti scadenze: 1 Febbraio 2010 (per mobilita' al primo anno di studi), 1 Settembre 2010 (per mobilita' al secondo anno di studi).



20/01/2010 15.15