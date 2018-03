Francavilla ricorda i martiri dell'eccidio di Santa Cecilia

FRANCAVILLA AL MARE. Il Comune di Francavilla al Mare in collaborazione con il comitato Ricerche Storiche, vuole ricordare, come ogni anno, i Martiri dell'eccidio di S. Cecilia, avvenuto il 30 dicembre del 1943.

La celebrazione del 66° anniversario dell'eccidio, sarà anche occasione per commemorare Antonino Di Peco, nato a Francavilla il 15 novembre 1899, Capostazione ferroviario di Trieste, volontario nella guerra 1915/18 che lo vide impegnato sul fronte di Francia. F

u trucidato a Trieste dell'aprile del 1945 mentre combatteva come membro della Resistenza in difesa della Stazione ferroviaria di Trieste minata dalle truppe tedesche in fuga.

Il 16 febbraio 1957 il presidente della Repubblica gli concedeva la medaglia di bronzo al valore militare alla memoria; il Comune di Trieste e quello di Roma gli hanno già dedicato una strada urbana.

Il programma prevede alle 9.00 il raduno presso il Palazzo di Città con il deposito della corona d'alloro per la commemorazione di Antonino Di Peco.

Alle 9.30 la S. Messa di Suffragio presso la Chiesa di S. Maria Maggiore (S. Franco). Dopo i discorsi commemorativi ci sarà il trasferimento in contrada S. Cecilia per la deposizione della corona d'alloro al cippo commemorativo.

Alle 11:30 è in programma l'inaugurazione della mostra fotografica di Giuseppe Iacone “cento immagini per non dimenticare” presso la “Sala Ovale” di Palazzo Sirena.

I nomi dei Martiri

Ippolito Pantalone, 32 anni

Rapini Mario, 17 anni

Galasso Dionino, 18 anni

Matricardi Giuseppe, 34 anni

Matricardi Rocco, 16 anni

Ferraiolo Roberto, 47anni

Zuccarini Raffaele, 35 anni

Di Meo Antonio, 35 anni

Vichi Armando, 45 anni

Sciulli Michele 18 anni

Meschini Arturo, 20 anni

Leonzio Leandro, 23 anni

Zulli Giovanni, 43 anni

Leonzio Pierino, 22 anni

Germano Sebastiano, anni 40

De Medio Giuseppe, 65 anni

Verzella Pasquale, 41 anni

Di franco Antonio, 20 anni

Icone Ugo, 20 anni

De Medio Pietro, 32 anni

Palazzo Giacomo, 29 anni



30/12/2009 9.07