I reduci canadesi ad Ortona per ricordare i compagni caduti

ORTONA. L'onorevole Greg Thompson, Ministro canadese per gli affari dei veterani di guerra, sarà a capo di una delegazione di reduci, giovani e parlamentari canadesi che si recherà in visita in Italia dal 27 novembre al 5 dicembre.Nel corso di tale visita si terranno diverse cerimonie in commemorazione del 65o anniversario della Campagna d'Italia, svoltasi durante la seconda guerra mondiale.Uno dei momenti clou di questo pellegrinaggio sarà la deposizione di fiori presso il monumento detto "Il Prezzo della Pace", a Ortona.La cerimonia, aperta a tutti i cittadini, avrà luogo il 1o dicembre alle ore 09.00.La delegazione canadese, una cinquantina di persone, parteciperà anche a cerimonie commemorative ai Cimiteri di guerra di Cassino (Frosinone) e Coriano (Rimini).Inoltre, visiterà altri teatri di battaglia che videro la partecipazione di circa 93.000 Canadesi, quasi 6.000 dei quali vi persero la vita e riposano per sempre in Italia.Infatti, quella d'Italia fu una delle campagne belliche più lunghe e sanguinose dell'ultimo conflitto mondiale.I reduci canadesi, insieme alla delegazione del Ministero degli affari dei veterani, ritornano in Italia per rendere omaggio ai commilitoni caduti.25/11/2009 16.56