Istituto Alessandrini: oggi l’apertura della nuova biblioteca scolastica

MONTESILVANO. La cerimonia sarà preceduta dalla consegna dei premi “Scriveredonna”

Verrà inaugurata oggi la Biblioteca Scolastica dell'Istituto tecnico “Emilio Alessandrini” di Montesilvano.

Per l'occasione l'istituto, diretto dal professor Gianni Pagannone, ospiterà la cerimonia di consegna del premio letterario nazionale “Scriveredonna” – sezione poesia ragazze - promossa dalla casa editrice Tracce, che annovera nella sua giuria poetesse di fama internazionale, come Marcia Théophilo e Maria Luisa Spaziani.

La biblioteca dell'istituto Alessandrini sarà collegata ad altre strutture analoghe e, in attuazione del progetto “Librinviaggio”, riceverà in prestito dalla biblioteca provinciale, periodicamente e su richiesta, numerosi volumi per soddisfare le esigenze di docenti e allievi.

La biblioteca, rinnovata nelle strutture e nella organizzazione, potenziata nella dotazione di volumi, di riviste e di una corposa mediateca, costituirà una risorsa straordinaria per la promozione della lettura, della ricerca, della documentazione e per il rinnovamento della didattica. Sarà aperta anche per i genitori degli alunni e per gli altri cittadini interessati. Grazie all'impegno di alcuni insegnanti e alunni, formati nel corso di un anno dagli operatori della biblioteca provinciale “G. D'Annunzio”, «la scuola – afferma il dirigente scolastico Pagannone – sarà in grado di fornire un servizio più qualificato, nella convinzione della funzione insostituibile della lettura per la formazione delle nuove generazioni anche nell'era della multimedialità».



Interverranno all'inaugurazione l'assessore alla cultura e pubblica istruzione della Provincia di Pescara, Fabrizio Rapposelli, e il direttore della biblioteca “G. D'Annunzio”, Enzo Fimiani.

20/11/2009 8.57