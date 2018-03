Dal 25 al 30 ottobre il premio D’Annunzio

PESCARA. Il Concorso Nazionale di Pittura e Scultura “Premio G. D'Annunzio”, è giunto alla XVII edizione.

La mostra sarà allestita dal 25 al 30 ottobre presso gli Spazi Espositivi del Teatro D'Annunzio di Pescara, Lungomare C. Colombo 120. La premiazione avverrà sabato 31 ottobre, alle ore 16,00 presso l'Auditorium Flaiano.

Cospicua la dotazione dei premi: circa diecimila euro di premi in denaro e oltre centoventi premi di rappresentanza, messi in palio da Enti Pubblici, personalità politiche ed aziende private. Il Presidente del Senato Renato Giuseppe Schifani , ha disposto in favore della manifestazione una medaglia di bronzo. Stessa cosa ha fatto il Presidente della Camera dei Deputati Gianfranco Fini.

Sarà dedicata una Mostra Omaggio, fuori concorso, al Maestro Enzo Archetti di Brescia.

Confermata la Madrina: Avv. Catia Di Fazio.

La Manifestazione, organizzata dall'Associazione Culturale “Il Pentagono” di Pescara, è patrocinata dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo, dalla Provincia e dal Comune de L'Aquila, dalla Provincia e dal Comune di Pescara, dalla Presidenza del Consiglio del Comune di Pescara, dai Comuni di Fossacesia, Francavilla al Mare, Montesilvano, Moscufo, Pianella, San Giovanni Teatino, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Spoltore, dalla Camera di Commercio di Pescara, da Abruzzo Promozione Turismo e dalla Cassa Edile della Provincia di Pescara.

21/10/2009 10.32