Dagli Usa un sostegno per le biblioteche aquilane

L'AQUILA. Dal 6 al 9 ottobre sarà in visita presso le biblioteche universitarie e cittadine dell'Aquila il dr.Erich Kesse, Direttore del Digital Library Center della University of Florida, in qualità di esperto e consulente del Dipartimento di Stato Americano nell'ambito di un progetto di sostegno alle biblioteche locali.

L'iniziativa, portata avanti tramite l'Ambasciata Americana a Roma, prevede, oltre ad aiuti finanziari per l'integrazione del parco banche dati già in uso presso le biblioteche universitarie, un progetto di digitalizzazione del patrimonio bibliografico delle biblioteche universitarie, cittadine e dell'Archivio di Stato.

In una serie di appuntamenti il dr. Kesse incontrerà i coordinatori delle biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo (dott.ssa M.R. Ciccarelli della Biblioteca Polo Coppito, dott.ssa G. Di Bartolomeo della Biblioteca Polo Roio, e dott.ssa M.E. Equizi della Biblioteca Polo Centro) il referente della Biblioteca Provinciale “Salvatore Tommasi” (dott.ssa E. Marimpietri), e il referente dell'Archivio di Stato e della Deputazione Abruzzese di Storia Patria (dott. P. Muzi) per acquisire informazioni sullo stato attuale delle biblioteche e delle collezioni bibliografiche a seguito del sisma del 6 aprile scorso e per raccogliere proposte su quali raccolte rendere disponibili in formato digitale.

Il prof. Livio Sbardella, Pro-Rettore Delegato per il Sistema Bibliotecario di Ateneo e la dott.ssa Grazia Di Bartolomeo, referente per il progetto, accoglieranno il dr. Kesse qui a L'Aquila e lo accompagneranno in una serie di visite alle varie biblioteche aquilane nelle loro rispettive sedi sia antecedenti che successive al terremoto.

Il dr. Kesse è uno dei massimi esperti statunitensi nel campo della conservazione e della digitalizzazione delle collezioni librarie e ha ricevuto numerosi riconoscimenti per i suoi progetti di digitalizzazione presso il Digital Library Center della University of Florida di cui è Direttore dal 1999.

Nel suo viaggio a L'Aquila sarà accompagnato da Gimena Campos-Cervera e Laura Kaspari Hohmann, funzionari dell'Ufficio Affari Pubblici dell'Ambasciata Americana a Roma.



05/10/2009 11.30