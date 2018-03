Nati per leggere, la biblioteca di Ortona per i bambini dai 5 ai 7 anni

ORTONA. La biblioteca comunale di Ortona aderisce e attua il progetto nazionale “Nati per leggere”.

E' stato organizzato un ciclo di letture a voce alta “Letture un Po' Meridiane” per bambini dai 5 ai 7 anni ed i loro genitori.

L'iniziativa volta alla sensibilizzazione anche delle famiglie sull'importanza della lettura si propone di modificare la percezione dei giovani nei confronti dei libri, non solo strumenti scolastici, ma fantastici mondi di rumori, suoni e colori. Il ciclo che parte da lunedì 5 ottobre alle ore 17.30 è rivolto per il mese di ottobre ai bambini dai 5 ai 7 anni mentre il mese di novembre sarà dedicato ai bambini dagli 8 agli 11 anni. Tema delle letture sarà il mondo della scuola visto dai libri.

Sempre nell'ambito del progetto “Nati per leggere” riprende l'attività del Centro Interattivo Prima Infanzia ogni martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30 e ogni mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Il Cipì rivolto ai bambini dai 18 ai 36 mesi e alle loro famiglie si tiene nell'area piccolissimi della biblioteca, la normale attività si è implementata anche con corsi specifici per i genitori sulla lettura ad alta voce e sui giochi di manipolazione, con consigli di lettura per i bambini e con incontri con personalità del mondo pedagogico e della letteratura per ragazzi. Da quest'anno si sta anche cercando di costruire un percorso di continuità verticale con le scuole dell'infanzia, promuovendo percorsi educativi congiunti.

«I due servizi- sottolinea Giovanni De Marinis - sono accomunati dalla necessità di creare iniziative in grado di sensibilizzare i giovani alla lettura e di incidere quindi nella loro formazione culturale. La peculiarità dei servizi offerti sta nella capacità di formare anche i genitori e le famiglie che quotidianamente vivono con i ragazzi».



02/10/2009 8.29