Torre de’ Passeri, nuova sede per Agenzia promozione culturale

TORRE DE' PASSERI. Una biblioteca a “scaffale aperto” con più di 15mila volumi che vanta un'importante sezione di abruzzesistica, un'emeroteca con 40 testate periodiche in abbonamento con le relative raccolte, una fornita mediateca che custodisce dvd, videocassette, cd-rom e cd musicali.

E inoltre la possibilità di accedere alla rete internet da un punto d'accesso gratuito e partecipare ad una serie di attività e laboratori teatrali.

Sarà il sindaco Antonello Linari, assieme al Presidente del Consiglio regionale Nazario Pagano, al responsabile dell'Agenzia regionale di promozione culturale di Pescara Oriano Notarandrea e agli amministratori comunali ad inaugurare, sabato 19 settembre alle ore 18, la nuova sede dell'agenzia a Torre de' Passeri.

Il trasferimento del polo culturale dal Palazzo dell'ex Municipio nella moderna ed accogliente del palazzo di Casa della Scuola, che ospita gli alunni della primaria del paese, sarà festeggiato con una serie d'iniziative e spettacoli che si terranno nell'ampio cortile interno della struttura di via Garibaldi.

Si parte alle 18 con il taglio del nastro, la visita dei locali e l'aperitivo, poi dalle 19.15 prenderanno il via gli spettacoli che prevedono un concerto Coro polifonico “La Virgola” di Pescara diretto dal maestro Pasquale Veleno e un recital dal titolo “Sulle tracce di Amleto” con Giuliano Torrieri, Luigi Ciavarelli, Francesco Persico e Valentina Serra. Il tutto con la conduzione e il coordinamento artistico di William Zola e l'organizzazione del consigliere comunale delegato alla cultura di Torre de' Passeri Antonio Coppola.

«Il Comune di Torre de' Passeri può dirsi orgoglioso per aver contribuito, assieme alla collaborazione di numerosi attori sociali, in primis la Regione Abruzzo, a restituire dignità e forza attrattiva ad un luogo fondamentale per la crescita culturale e sociale dei nostri ragazzi e dell'intera comunità», ha commentato Linari.



17/09/2009 13.27