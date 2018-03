Atri a Tavola, domenica e lunedì le specialità abruzzesi nel centro storico

ATRI. “Atri a Tavola”, la rassegna enogastronomia ideata dall'Associazione Culturale Promoeventi, giunge alla sua settima edizione ed è patrocinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dall'Università degli Studi di Teramo.

“Atri a Tavola”, tra i più importanti eventi della Regione Abruzzo, è una miscela di musica, suoni, luci, colori e sapori all'interno di un percorso ricco di Arte, Monumenti, Chiese, Musei ed Artigianato.

Percorsi culturali ed artistici segnati da momenti di degustazioni enogastronomiche gratuite.

“Atri a Tavola” espone solo prodotti di qualità che rappresentano la migliore espressione agroalimentare abruzzese, attentamente ricercati e selezionati: vino, olio, pasta, olio, pane, salumi, Tartufi, Zafferano, dolci, liquori, confetti e la rinomata liquirizia di Atri.

Per gli amanti della buona tavola 9 ristoranti di “Atri a Tavola” durante le quattro serate propongono menù con antiche ricette della tradizione culinaria abruzzese, come ad esempio: Chitarra con polpettine, Pecorino al forno con verdure, Pallotte Cace e Ove, Arrosticini ecc.

I visitatori avranno l'opportunità di vedere gli artigiani realizzare sotto i loro occhi manufatti originali che conservano tutto il fascino dei tempi andati.

Cultura e Sociale quest'anno s'incontrano ad “Atri a Tavola” grazie alla partecipazione attiva dei ragazzi diversamente abili del Centro Diurno Ricciconti che allestiranno Rurabilandia, ovvero la fattoria dei bambini.

“Atri a Tavola” vuole, nel suo piccolo, contribuire anche a far ripartire l'economia di una provincia distrutta dal terremoto.

Anche quest'anno sarà attivo un servizio di Bus-Navetta gratuito che collegherà l'area adibita a parcheggio, situata nei pressi dell'Ospedale civile, con il centro storico di Atri.

A tal proposito saranno affissi nei principali incroci della città delle segnaletiche stradali che indicheranno l'area parcheggio. Il servizio Bus-Navetta sarà in funzione dalle ore 19 alle ore 01 in entrambe le giornate di domenica e lunedì.



11/07/2009 12.23