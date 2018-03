PESCOPENNATARO. Si terrà a Pescopennataro, provincia di Isernia, la terza edizione del Simposio di Scultura Live. L'appuntamento è dal sette all'undici luglio 2009 all'interno della pineta denominata Bosco del Barone, all'interno della quale un sentiero è stato impreziosito dalla presenza di sculture realizzate in occasione della seconda edizione del Simposio Live del luglio 2008.

L'iniziativa, al via per il terzo anno consecutivo, oltre a rinnovare la tradizione degli scalpellini di Pesco è ormai divenuto un importante punti di riferimento dell'arte e della scultura come sottolineano orgogliosi gli organizzatori.

Nella settimana dell'evento il piccolo paese molisano diverrà un vero e proprio laboratorio all'aperto dell'arte e dello scolpire.

Un gruppo di sette scultori, che operano in laboratori e simposi in Italia e all'estero, saranno coordinati da Giuseppe Colangelo. Ognuno di loro lavorerà secondo il proprio estro e la propria creatività sui momenti di vita dei protagonisti del Pinocchio di Collodi.

Il Parco di Pinocchio rappresenta la fusione tra il Museo della Pietro e quello Ambientale e si affianca alle iniziative promozionali, culturali e didattiche in atto nel territorio molisano.

Sette saranno gli scultori all'opera: Anselmo Salvatore, Giuseppe Colangelo, Huynh Van Hoag, Edoardo Lalli, Luca Marovino, Francesco Panceri ed Antonella Tiozzo.

22/06/2009 11.29