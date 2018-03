Premio racconto breve 2009 della pro loco di Sant’Omero

SANT'OMERO. L'Associazione Pro Loco di Garrufo di Sant'Omero (Te) indice la IV edizione del premio Racconto breve 2009 “Giammario Sgattoni”, con il tema "Il folklore nella storia della tua terra".

I racconti devono trovare ambientazione negli antichi riti e festeggiamenti della tradizione locale. La partecipazione è gratuita e i testi non devono superare la lunghezza di 16.000 battute (spazi inclusi). Gli elaborati, scritti in lingua italiana, devono essere inediti.

Il materiale dovrà essere consegnato entro il 22 maggio 2009, sia su supporto cartaceo (n. 5 copie), sia su supporto informatico (file. doc), e spedito a “Premio racconto breve” c/o Pro Loco di Garrufo, Piazza XXV Aprile, - 64027 GARRUFO DI SANT'OMERO (Te). Le buste, contenenti le opere, con timbro postale successivo alla data suindicata, non verranno tenute in considerazione.

Il Premio è articolato in un'unica sezione: possono partecipare tutti quelli che abbiano compiuto i quattordici anni di età alla data del 22 maggio 2009.

I dattiloscritti devono essere presentati in n. 5 copie non firmate e in busta chiusa, e senza mittente (anonimo).

Il nominativo, l'età degli autori, i recapiti (anche quelli telefonici) e il dischetto con il file. doc, vanno inclusi in una seconda busta sigillata e inserita nel plico in forma anonima.

Non si accettano elaborati spediti per posta elettronica.

Per informazioni: tel. 328.8967619 (ore pomeridiane), oppure all'indirizzo e-mail: info@garrufo.it

Non verranno presi in considerazione racconti che eccedono la lunghezza stabilita e che, per gli argomenti trattati, a insindacabile giudizio della Giuria, possano esporre l'organizzazione o i singoli soggetti a contenziosi di tipo legale o possano risultare lesivi della loro immagine.

I lavori partecipanti al Premio non saranno restituiti in quanto costituiranno parte integrante dell'archivio del Premio medesimo.

Ai vincitori sarà data notizia telefonicamente circa 20 giorni prima della premiazione. Al primo classificato andranno 700 euro, 400 euro al secondo, 250 euro al terzo. Per il quarto, quinto e sesto una confezione di prodotti tipici locali (o artigianato locale)

20/03/2009 10.30