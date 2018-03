Boom vendite libri italiani all'estero

ROMA. Boom dell'editoria italiana all'estero: per la prima volta si vende nel settore ragazzi quasi quanto si acquista.Crescita a due cifre tra 2001 e 2007 anche negli altri segmenti.E' quanto emerge dalla seconda 'indagine Doxa sull'import-export dei diritti d'autore in Italia' per l'Istituto nazionale per il commercio estero (Ice) e l'associazione italiana editori (Aie) presentata oggi a Milano. Dallo studio risulta evidente la forte crescita dell'export del libro italiano.Al punto che, in un settore come quello del libro per ragazzi, risulta imminente il 'sorpasso' visto che si cedono diritti quasi quanti se ne comprano.Già è così per libri d'arte e illustrati. Tra 2001 e 2007 e' cresciuto del 75,1% il numero di case editrici che hanno venduto diritti di libri e autori italiani o acquistato diritti di libri stranieri.Cresce sia il numero di editori che comprano dall'estero sia di quelli che vendono, anche se con dinamiche diverse in rapporto alle dimensioni aziendali.Nel 2001 rappresentavano il 15% gli editori che avevano pubblicato almeno una novità nel corso dell'anno (381).Sono diventati oggi il 21% (667).La crescita e' stata trasversale a tutto il sistema imprenditoriale ma più elevata tra le case editrici più piccole (che pubblicano meno di 15 novità nell'anno) che sono pressochè raddoppiate (da 191 a 396: +107,3% sul 2001) rispetto a quelle medie e grandi (+42,6%). Gli acquisti di diritti restano maggiori rispetto alle vendite all'estero in quasi tutti i settori (tranne l'editoria d'arte e illustrata).Le vendite però crescono più rapidamente degli acquisti.Ad esempio la vendita di diritti di narratori italiani (602 titoli) cresce tra 2001 e 2007 del 157,3% mentre gli acquisti di libri di romanzieri stranieri (2.316 opere) del +51,8%. L'editoria di libri per bambini fa registrare una crescita del +106,6% (1.004 titoli venduti) mentre gli acquisti restano sostanzialmente sui livelli del 2001 (+10,5% con 1.384 titoli acquistati nel 2007).La vendita di titoli di saggistica a case editrici straniere cresce del +440,0% (973 titoli) mentre gli acquisti del +99,3% (2.699 opere).L'editoria d'arte e illustrata e' l'unico comparto dove le vendite di diritti nel 2007 hanno superato gli acquisti: 616 titoli (+80,0% rispetto al 2001) di cui sono stati ceduti i diritti, contro i 264 comprati (-19,8%).18/03/2009 9.47