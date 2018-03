Golfera, l'uomo con più memoria al mondo, arriva ad Ortona

ORTONA. Gianni Golfera, definito “l'uomo con più memoria al mondo” è a Ortona domenica 15 marzo alle ore 18 all'Hotel Mara.Golfera conosce a memoria parola per parola 261 libri. L'incontro mira a informare sulle strategie di apprendimento da lui stesso ideate per sfruttare le capacità mnemoniche di ognuno di noi, per addestrare la mente a ricordare, facilmente e senza grande sforzo, cifre, nomi, poesie, trattati, perfino lingue straniere, formule chimiche, passi di danza e articoli di Legge: con il “Metodo Golfera”.«La memoria», assicura lui, « non è un dono da attribuire a una particolare predisposizione genetica ma è il frutto di una costante applicazione».Il suo metodo nasce da uno studio approfondito sull'arte della memoria, in particolare dalla lettura del “De Umbris Idearum” di Giordano Bruno ma anche di testi della cultura greca e romana: Simonide di Ceo, Cicerone, Gaio Plinio Secondo, Pico della Mirandola, Cesare.Si basa sull'utilizzo di “luoghi mentali” che rimandano a veri e propri spazi fisici attraverso associazioni che coinvolgono emotivamente.Nel 2002 un gruppo di studiosi dell'Università San Raffaele di Milano, in collaborazione con il Boston Institute of Technology, ha analizzato le sue capacità.Nel 2004 la validità scientifica del suo metodo è stata confermata nel “Brain Research Bullettin”.Nel 2008 la NASA lo ha chiamato per l'esperimento “Zero-G Memory”, per testare l'efficacia delle sue tecniche in assenza di gravità.E' noto al pubblico televisivo per aver partecipato a “Uno Mattina”, “I Fatti Vostri”, “Superquark”, “TG Leonardo”, “Maurizio Costanzo Show”, “Check Up”, “Elisir”, “7 Giorni al Parlamento”, “Lucignolo”.Ha tenuto corsi nelle Università, ad astronauti, medici, avvocati, deputati, noti divi della TV ma anche a bambini.04/03/2009 9.55