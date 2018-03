Orsogna, aperte le iscrizioni all'8/a biennale di scultura

ORSOGNA. C'è tempo fino al 28 febbraio per iscriversi gratuitamente e partecipare alla Biennale di scultura organizzata dal Circolo Artistico di Orsogna, presieduto da Giustino Bartoletti. La manifestazione, giunta all'ottava edizione, si terrà dal 5 al 14 aprile 2009 presso il Centro polivalente «Domenico Ceccarossi» di piazza Mazzini, situato dietro l'ufficio postale. L'iniziativa è programmata durante il periodo della Pasqua, quando a Orsogna si terrà - nella mattinata di lunedì 13 aprile - la tradizionale Festa dei Talami.Nelle precedenti edizioni la Biennale di scultura è stata una vetrina importante per decine di artisti giunti anche da fuori Abruzzo con opere in marmo, bronzo, ferro battuto, pietra della Majella.Gli interessati possono spedire entro fine febbraio un breve curriculum, anche con la foto di una propria scultura da inserire nel catalogo della mostra. Le iscrizioni e il materiale possono essere inviati al Circolo artistico di Orsogna, via Trento e Trieste 125, 66036 Orsogna oppure, via E-mail, a giustino.bartoletti@alice.it. Per informazioni: 0871.86697.Chi ha già partecipato alla precedente edizione può chiedere di modificare o aggiornare la propria pagina nel catalogo spedendo il curriculum o la foto insieme alla scheda d'iscrizione.Le opere andranno consegnate nei giorni 1 e 2 aprile 2009 dalle ore 18 alle 20 presso il Centro polivalente.18/02/2009 10.24