Torna innamorati dell’arte: a San Valentino nei musei d’Abruzzo

ABRUZZO. San Valentino è la festa dell'amore e, come ogni anno, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali vuole regalare a tutti una giornata all'insegna dell'arte e della cultura. Lo slogan Innamorati dell'Arte è un invito a visitare e conoscere il patrimonio artistico italiano insieme alle persone amate, per condividere le emozioni e la gioia che l'arte suscita in chi vi si accosta. Anche in Abruzzo il 14 febbraio, in tutti i musei, monumenti e siti archeologici statali, basterà presentarsi in due per accedere pagando un solo ingresso. L'evento rientra nell'ambito delle iniziative volte ad avvicinare sempre più i cittadini all'immenso Patrimonio culturale di cui il nostro Paese è custode.Tante le mostre, gli incontri e le visite guidate, incentrate sul tema dell'Amore, che per l'occasione saranno organizzate in tutta Italiane anche nella nostra regione. A seguire una selezione degli eventi in programma:Mostra: Nuovi tesori dal Fucino.Archeologia nella Marsica - Mostra di CantiereAvezzano - Avezzano . Palazzo Municipale. Sala convegnidal 14/02/2009 al 13/04/2009Altro: Innamorati dell'arte a San Valentino e l'arte ti regala una rosaChieti - Museo Archeologico Nazionale La Civitelladal 14/02/2009 al 14/02/2009Mostra: Trittico di Gabriella Albertini: omaggio a Richard Avedon - Volteggio - LibertàPescara - Museo Casa Natale di Gabriele D'Annunziodal 14/02/2009 al 22/02/2009Altro: Dietro al Ventaglio – Il linguaggio dei Ventagli al Museo Nazionale d'Abruzzo L'Aquila – Museo Nazionale d'Abruzzo, Forte Spagnolo, durante la visita saranno offerti confetti della ditta Pelino di Sulmona – Dal 14/02/2009 al 14/02/2009Mostra: Codici d'amore- Esposizione carteggio d'amore dei primi del novecentoSulmona – Archivio di Stato; dal 14/02/2009 al 14/02/200910/02/2009 12.19