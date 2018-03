A Dubrovnik la mostra di San Biagio

DUBROVNIK. Sabato 31 gennaio 2009, alle ore 12.00, nel Palazzo Vescovile di Dubrovnik, sarà presentata la mostra fotografica itinerante dal titolo "Il culto di San Biagio in Abruzzo e Basilicata" realizzata a cura della Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell'Abruzzo con la collaborazione del Centro di Educazione Ambientale di Montescaglioso (Mt) (gestore: CooperAttiva), della Basilicata.L'esposizione articola circa cinquanta pannelli fotografici che guidano il visitatore alla conoscenza del personaggio San Biagio e alle maggiori espressioni cultuali rilevate in suo onore sul territorio abruzzese e lucano: chiese, opere d'arte, riti, tradizioni, testimonianze orali. Ad essi si accompagna una variegata rassegna di pani e dolci sacrali, opportunamente disposti e valorizzati con tovagliati e oggetti tipici dell'artigianato, che arricchisce la sequela delle immagini raccontando la devozione e la fantasia del popolo abruzzese. Oggetti di vita popolare e utensili di antichi mestieri completano il percorso iconografico. La lettura delle immagini è scandita da brevi testi e didascalie, alcuni dei quali tradotti in lingua croata.L'allestimento sarà curato da: Ivana Di Nardo, Maria Gaetani, Consiglio Martelli, Carlo Percario, Germano Presicce, funzionari del Centro Operativo BSAE di Lanciano, ideatore e coordinatore del progetto, e da Franca Balassone, del Centro Operativo BSAE di Popoli.La mostra, in itinere da circa due anni sul territorio abruzzese e nel periodo da maggio a luglio 2008 in Basilicata, approda finalmente nella splendida cornice di Dubrovnik, l'antica Ragusa, nota in Occidente come la "Repubblica di San Biagio", all'interno delle solenni e suggestive festività annuali in onore del santo, trovando così l'epilogo naturale e perfetto del lungo cammino percorso.L'evento, reso possibile grazie alla generosa ospitalità del Centro Studi Mediterranei con il supporto dell'Università di Zagabria, la Matica Hrvatska – Ogranak Dubrovnik, la Matrix Croatica Dubrovnik (società culturale), l'Istituto Italiano di Cultura di Zagabria, il Comune e il Vescovo di Dubrovnik consente l'incontro, la conoscenza e lo scambio tra tre popoli diversi eppure uniti da comuni matrici culturali, nel caso specifico dalla devozione per il santo armeno e favorisce uno stimolante confronto tra le rispettive tradizioni. Al vescovo di Sebaste gli abruzzesi, i lucani e i croati hanno profuso attraverso la storia un ricco patrimonio di beni materiali e immateriali che rende visibile la realtà sociale, economica, culturale, antropologica delle rispettive comunità.L'incontro assume altresì significati che vanno ben oltre l'iniziativa in sé configurandosi quale momento di apertura e dialogo interculturale, premessa per ulteriori e più duraturi sodalizi e intese culturali, ma anche di acquisizione di maggiore consapevolezza delle rispettive identità e specificità territoriali, elementi di grande attualità in un momento storico inesorabilmente proiettato verso la globalizzazione e l'uniformità culturale.22/01/2009 8.51