Informazione. Una finestra di mezz’ora del Tgr Abruzzo ogni mattina

ABRUZZO. A partire dal 19 gennaio, dal lunedì al venerdì, ci sarà un nuovo spazio informativo mattutino della testata giornalistica regionale, sulla terza rete della Rai, dalle 7.30 alle 8.Il titolo del nuovo spazio informativo è "Buongiorno regione" che aprirà tante finestre sull'intero territorio abruzzese.L'informazione regionale della Rai vuole così essere sempre più vicina ai cittadini. Una trasmissione che nello spirito degli ideatori aprirà al contributo dei telespettatori, che potranno inviare filmati realizzati con i cellulari o altri mezzi, per denunciare piccoli e grandi disservizi e mettere in luce le negatività ma anche le cose buone della Abruzzo.Sono previste due edizioni del telegiornale, gli approfondimenti, rubriche quotidiane, e informazioni sul traffico, quelle meteo e gli appuntamenti più importanti della giornata.Sono previsti collegamenti in diretta anche con l'ausilio delle nuove tecnologie.«Insomma», ha spiegato il direttore del Tgr Abruzzo, Domenico Logozzo, «una informazione moderna, snella ed essenziale.Un viaggio dell'Abruzzo anche attraverso Internet, senza però trascurare gli straordinari ricordi del passato con le immagine delle Teche Rai e dei videoamatori. Con "Buongiorno regione" le sedi regionali della Rai assumono, dunque, un ruolo nuovo ed importante nell'informazione locale del mattino. Una bella sfida professionale ed un'ulteriore occasione per promuovere il territorio, che rappresenta uno degli obiettivi fondamentali del progetto editoriale della Tgr».13/01/2009 8.39