"Arte e (è) Bellezza": un evento da non perdere

AVEZZANO. Tutto il mese di Dicembre presso il "Gallery Caffè" ad Avezzano in via Monte Velino, si celebrerà l'apertura di una mostra davvero unica, dal titolo "Arte e (è) bellezza".

Ad esporre i proprio lavori saranno gli artisti che hanno contribuito alla realizzazione del "Calend'Art 2009", attraverso alcune delle loro opere più significative accanto alle quali hanno posato sette giovani modelle, immortalate dall'obiettivo del fotografo Antonio Oddi.

Durante l'intero mese di dicembre i locali del bar si trasformeranno in una galleria qualificata, uno spazio espositivo capace di render merito all'estro ed al vivido ingegno di artisti tra i più affermati del panorama locale: Alessandra De Michele, Giuseppe Di Cosimo, Francesca Faraone, Patricia Mabel Rossetti, Raffaella Simone, Lorena Steinbeisser.

«Differenti tecniche, stili diversi, una gran varietà di materiali impiegati, daranno evidenza di quello spirito creativo che caratterizza un movimento artistico in crescita ed in continuo fermento a livello locale, ma spesso poco conosciuto se non dagli addetti ai lavori. Una mostra eterogenea, ricca di contrasti e per questo capace di far discutere, di accendere dibattiti e riflessioni sui valori e sui significati dell'arte» ha dichiarato Antonella Amatilli, curatrice dell'allestimento della mostra per conto dell'Associazione Culturale "Faro".

Il "Gallery Caffè" è uno dei pochi punti di distribuzione di questo calendario per la solidarietà, i cui proventi andranno a favore del progetto di "Dopo Scuola Gratuito", organizzato e proposto dalla Cooperativa Fantacadabra in collaborazione con la Federazione "Nasi Rossi Abruzzo".



18/12/2008 10.18