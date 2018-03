Tutti i presepi d’Abruzzo

L'AQUILA. L'associazione culturale Nuova Acropoli ospiterà, dal 14 al 28 dicembre, “Dal Legno: i Presepi e non solo...”, una mostra delle creazioni di Antonio Di Stefano.Verranno esposti presepi ed altre realizzazioni ottenuti lavorando radici e tronchi con abilità e fantasia. Inoltre sarà l'occasione per ammirare oggetti di uso e vita quotidiani dei nostri nonni. È la radice il filo conduttore che unisce questi diversi aspetti e ci mostra il legame tra la civiltà contadina e i mestieri di un tempo, creando un ponte tra le nostre origini e il presente. Insomma, una mostra che coniuga la semplicità della natura, la creatività dell'artista e la memoria di una terra: un'occasione da non perdere.L'inaugurazione è prevista per domenica 14 dicembre alle ore 18.00 presso la sede dell'associazione in via Roio, 43 a L'Aquila. Sarà possibile ammirare la mostra dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle 20.GIULIANOVA. La XIII° edizione del Presepe vivente di Giulianova aprirà con il corteo dei figuranti che sfileranno in abiti d'epoca fino all'altezza di Piazza del Popolo.L'edizione 2008, dal titolo:"Il tempio della salvezza", verrà rappresentata attraverso la realizzazione di 18 scene che racconteranno i momenti salienti della storia della salvezza.L'ingresso verrà riproposto dal Torrione di Porta Napoli (Via del Popolo), mentre, sulla omonima Piazza, ci sarà una corsia preferenziale per i portatori di handicap e per i genitori con passeggini al seguito.In un clima di particolare atmosfera, sotto la luce delle fiaccole, nelle viuzze antiche della città alta si svolgerà la XIII° edizione. Il percorso sfocerà su Largo La Marmora (zona Torrione Il Bianco) dove all'interno di un caratteristico fondaco sarà collocata la scena della Natività: "Il Verbo si fece carne". La Regia dell'evento, da ben 13 anni consecutivi, è diretta dal giuliese Domenico Canazza.Il prossimo 28 dicembre dalle ore 17.00 l'Associazione TuristicaPro Loco di Ortucchio in collaborazione con la locale parrocchia el'amministrazione comunale presenterà una nuova edizione delpresepe vivente.L'evento si articolerà lungo i vicoli del centro storico e conteràla partecipazione di oltre cento figuranti che, in costume d'epoca,rievocheranno la natività del Signore riproponendo le antiche artie mestieri. Alle classiche scene bibliche, infatti, saranno affiancati veri artigiani che, in un'atmosfera resa surrele dall'esclusivo utilizzo di torce e fiaccole, rappresenteranno le vecchie professioni.La manifestazione, rinnovata nell'itinerario e nelle scenografiemanterrà inalterata la sua connotazione prettamente tradizionale. Ivisitatori, inoltre, potranno immergersi nell'ambiete magico delNatale degustando anche alcune delle pietanze tipiche locali che verranno preparate dalle massaie del postoSono iniziati i lavori di allestimento per il “Presepe Vivente tra i vicoli di S. Maria”, la manifestazione vastese, giunta alla 12^ edizione, che ogni anno richiama un pubblico di oltre 15.000 persone.Gli appuntamenti sono per i giorni 26 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio, dalle 17.30 alle 20.30.L'ingresso è dai Giardini D'Avalos come nelle passate edizioni. Due novità per chi fa la fila alle 17.30. All'inizio della manifestazione infatti in quella zona c'è la scena dell'arrivo di San Giuseppe e La Madonna a cavallo dell'asinello che fanno ingresso al Presepio. Alle 18 invece nella stessa area c'è la scena dell'arrivo dei magi con i cavalli.L'iniziativa - patrocinata dal Comune, dalla Provincia di Chieti e dalla Regione Abruzzo e sponsorizzata da ditte locali - è organizzata dall'Istituto San Gabriele assieme ad un gruppo di volontari, riuniti nel Comitato Presepe Vivente.La manifestazione ha il pregio di riunire e coinvolgere circa 200 persone tra anziani, giovani e bambini, che lavorano assieme per far rivivere momenti di grande emozione religiosa in questa piccola Betlemme nostrana, tra la fioca luce dei vicoli, come in una tipica comunità di contadini e artigiani dei secoli passati.