Foto e video per le vittime del Myanmar

LUCOLI (AQ). Il Centro Sociale del Comune di Lucoli (Collimento, LargoProperzi 20) ospiterà, dal 6 all'8 dicembre 2008 (orario 16.30 –19.30), l'iniziativa culturale: Mostra di foto e video-conferenze sulMyanmar (ex Birmania) pochi giorni prima del ciclone (prodotta daAntonella Cecconi e Marco De Felicis, realizzata con la sinergia dellestrutture del territorio). L'iniziativa prevede l'esposizione permanente di foto e proiezione continua di slides.Nei giorni ed orari indicati nel programma è organizzata la proiezionedi 3 video commentati da Antonella Cecconi, una degustazione diprodotti locali ed una cena sociale con proiezione video presso ilristorante Macondo.L'iniziativa è finalizzata ad una raccolta di fondi che saranno destinati per metà all'associazione "L'Aquila per la vita" (onlus che supporta le attività dell'U.O. di Oncologia Medica dell'Aquila, in particolare le terapie di supporto, palliative e cure domiciliari) e l'altra metà alla popolazione del Myanmar in particolare ai bambini, tramite l'Unicef. I bambini sono stati i più colpiti (40%) dal ciclone Nargis che ha devastato (2-3 maggio 2008) la zona meridionale del Myanmar: metà delle scuole sono state danneggiate e distrutte e 4.000 pozzi contaminati.Inaugurazione sabato 6 dicembre 2008 - ingresso liberoore 16.30 Inaugurazione c/o Centro Sociale del Comune di Lucoli –Collimento con la partecipazione dell'Associazione L'Aquila per lavita ed Uniceforario 16. 30 – 19.30 Mostra foto: Myanmar , pochi giorni prima del cicloneore 17 – Proiezione video, prima parte: Myanmar, pochi giorni primadel ciclone, con commento della dr.ssa Antonella Cecconiore 18 – Degustazione gratuita di formaggi e gelatine di vino offertadal Caseificio di Campo Felice (parte del ricavato della vendita deiprodotti sarà devoluto in beneficenza)Domenica 7 dicembre 2008 - ingresso liberoCentro Sociale del Comune di Lucoli - Collimentoorario 16.30 – 19.30 Mostra foto: Myanmar, pochi giorni prima del cicloneOre 17.30 Proiezione video, seconda parte: Myanmar, pochi giorni primadel ciclone, con commento della dr.ssa A. CecconiOre 20.30 Cena sociale c/o Ristorante Macondo - Collimento di Lucoli -con proiezione video, terza parte, sul Myanmar commentato dalla dr.ssa A. Cecconi - menù a prezzo fisso 25 euro (di cui 10 saranno devoluti in beneficenza)Lunedì 8 dicembre 2008 - ingresso liberoCentro Sociale del Comune di Lucoli - Collimentoorario 16.30 – 19.30 Mostra foto: Myanmar, pochi giorni prima del ciclone ore 17.30 Proiezione video, quarta parte: Myanmar, pochi giorni prima del ciclone, con commento della dr.ssa A. Cecconi01/12/2008 14.10