Nicola da Guardiagrele tra Medioevo e Rinascimento

GUARDIAGRELE. La Basilica Papale di Santa Maria Maggiore ed i MuseiVaticani in collaborazione con la Direzione Regionale per i BeniCulturali e Paesaggistici d'Abruzzo promuovono una mostra dioreficeria sacra dedicata a Nicola da Guardiagrele, Orafo tra Medioevoe Rinascimento. Le opere -1 restauri.Le preziose opere in argento, argento dorato e smalti traslucidipolicromi del famoso orafo abruzzese Nicola da Guardiagrele, vissutotra il 1380 ed il 1455, vengono per la prima volta raccolte ed espostedopo i recenti restauri.Croci professionali, tra cui quella importante realizzata per SanGiovanni in Laterano, ostensori e il famoso Paliotto in argentorealizzato tra il 1433 e il 1448 per la cattedrale di Teramo, uscitoper la prima volta dalla sua sede naturale, costruiscono una mostrasuggestiva ed unica.Lo scopo della mostra è di restituire alla comunità scientificainternazionale ed al grande pubblico la straordinaria figura di quest'orafo italiano "tra Medioevo e Rinascimento", mostrando le sue operenella loro originale preziosa luminosità.Nicola da Guardiagrele è il più noto artista abruzzese del XV secolo.Scultore, pittore, ma soprattutto orafo di fama ed importanzanazionale, ben rappresenta, con la sua produzione di preziosi oggettiin argento sbalzato e smalti policromi, il meraviglioso edestremamente complesso passaggio tra il Medioevo ed il Rinascimento.La cultura figurativa di Nicola di Guardiagrele riassume la tradizionetutta abruzzese di raffinati orafi che, dalla metà del Duecento atutto il Quattrocento, produsse in stile gotico decine d'importanti epreziosi manufatti in argento sbalzato e dorato per chiese ecattedrali, fondendo modi dell'arte bizantina adriatica e stilemi piùmoderni derivati dalla Roma di Bonifacio VIII dall'Assisi di Giotto eda Napoli.Partendo con queste solide basi, Nicola elabora uno stile personale epiù moderno assorbendo la lezione del fiorentino Lorenzo Ghiberti, ilpiù eccelso tra gli orafi italiani del Quattrocento.Purtroppo la notorietà di Nicola di Guardiagrele e delle sue raffinateopere di oreficeria è a tutt'oggi ristretta ad un pubblico di addettiai lavori e ai suoi corregionali, mentre meriterebbe d'esser compresonel novero dei grandi maestri della storia dell'arte italiana.La mostra che lo vede adesso protagonista ha l'intenzione dì sopperirea tale scarsa notorietà fuori dei confini d'Abruzzo, proprio in quantocostituirà la prima esposizione monografica dedicata a Nicola diGuardiagrele.La mostra e il catalogo dedicano particolare attenzione all'altissimacapacità tecnica dimostrata da Nicola da Guardiagrele nellarealizzazione dei suoi manufatti artistici, così come emerso dairestauri appena conclusi - condotti negli ultimi anni su quasi tuttele sue opere - presentati al pubblico in questa occasione per la primavolta.Dopo la prima sede presso il Museo della Basilica di Santa MariaMaggiore (29 ottobre - 8 dicembre 2008), la mostra verrà allestita inseconda sede a Chieti presso Il Museo Nazionale Archeologico (15dicembre 2008 - 25 gennaio 2009) per l'appartenenza di Nicola diGuardiagrele al territorio reatino.L'esposizione si sposterà quindi nel Museo Nazionale dell'Aquila (1°febbraio - 15 marzo 2009), per approdare infine nella prestigiosa sededel Museo dell'Opera del Duomo di Firenze (date da definire).30/10/2008 9.06