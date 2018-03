A Castelli un week end d’arte e cinema tra Modigliani e Caravaggio

CASTELLI. A conclusione della 1^ edizione del Festival della Storia dell’Arte, il Comune di Castelli dedica due serate al legame indissolubile tra arte e cinema.

Sabato 13 e domenica 14 settembre, alle ore 21.00, in piazza Roma, a Castelli, sarà possibile assistere alla proiezione dei film dedicati alla vita di due grandi artisti italiani: Amedeo Modigliani e Michelangelo Merisi detto il Caravaggio.

Sabato 13, alle ore 21.00, sarà la volta de “I Colori dell'Anima – Modigliani”, film diretto da Mick Davis e uscito nelle sale italiane nel 2005.

Qui un magistrale Andy Garcia interpreta la vita tormentata del pittore italiano, celebre per i suoi ritratti femminili caratterizzati da volti stilizzati e colli affusolati.

Il film ripercorre, in particolare, il periodo parigino della vita dell'artista, quando al Café Rotonde si rifugiavano personaggi del calibro di Picasso, Rivera, Stein, Cocteau, Soutine, Utrillo e Modigliani.

L'ultimo appuntamento è per domenica 14, alle ore 21.00, con il film “Caravaggio” di Dereck Jarman.

La pellicola, uscita nel 1986, ripercorrere tutta la vita dell'artista , interpretato da Nigel Terry, soffermandosi su particolari come la sua vita amorosa e l'impiego che egli faceva di gente di strada, ubriachi e prostitute come modelli per i suoi quadri intensi, generalmente religiosi.



Per informazioni simona.salvi@co-munica.it

11/09/2008 10.03