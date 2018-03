Partono i tre giorni di filosofia pura in piazza Salotto

PESCARA. Il Comune di Pescara, la Società Filosofica Italiana e la Facoltà di Scienze della Formazione della Università “G. D'Annunzio”, organizzano Il Salotto di Sofia.

Tre giornate di filosofia in piazza intendono valorizzare la centrale “Piazza Salotto” di Pescara come spazio pubblico aperto alla riflessione intellettuale, quasi come in un'ideale continuità con le funzioni sociali dell'agorà greca, in quanto luogo idoneo a “riunire” la polis intorno a temi di particolare valenza culturale ed esistenziale.

Con Il Salotto di Sofia si ritiene di proporre a Pescara un'esperienza non priva di una sua originalità, che vede coinvolti filosofi, operatori editoriali, attori, divulgatori, studenti, docenti e tutti i cittadini in una riflessione comune e in un vivace dialogo filosofico in piazza.

IL PROGRAMMA



5 SETTEMBRE

17,00

Apertura de “Il Salotto di Sofia”

Dott.ssa Paola Marchegiani

assessore alla Cultura del Comune di Pescara

17,20 Caffè Saquella

Quale tempo è possibile?

Interventi di Adolfo De Cecco, Andrea D'Emilio e Andrea Fiamma

18,15 Caffè Venezia – Galleria Salotto

Giuseppe Barletta presenta

“Paradigmi. Rivista di critica filosofica”

18,45 Palco centrale

Tempo, storia e memoria

Giuliano Biagi conversa con Umberto Galeazzi e Roberto Garaventa

20,15: Palco centrale

“Filosofi a teatro”: letture di brani filosofici

Attori: Ilaria Cappelluti, Andrea Maria Costanzo, Emiliano Torresi

A cura di Fabiola Ortolano

21,15 Palco centrale:

Il tempo conserva la bellezza? Grimilde e Dorian Gray

Carlo Tatasciore conversa con Stefano Poggi e Maurizio Ferraris



6 SETTEMBRE

17,00 Caffè Saquella

Riflettere sul tempo a scuola

Conversazione tra insegnanti:

Annalisa Marcantonio e Raffaele Simoncini

Antonella Astolfi e Wilma Plevano

18,00 Caffè Venezia – Galleria Salotto

Moreno Montanari presenta “Phronesis”.

Rivista di consulenza filosofica

18,30 Palco centrale

La differenza tra passato presente e futuro è davvero un'illusione?

Mario Piazza conversa con Mauro Dorato e Remo Ruffini

21,15 Palco centrale:” Filosofi a teatro”

Giordano Bruno e la “ruota del tempo”

Spettacolo teatrale: Il processo di Giordano Bruno

di Mario Moretti

Riduzione e adattamento di William Zola

con: Luigi Ciavarelli – Andrea M. Costanzo – Giuseppe Pomponio -

Pietro Becattini – Orazio Di Vito – Angelo Petrone – Emiliano Torresi

con Ennio Coltorti e la partecipazione di Mariano Rigillo

Regia di William Zola

Al termine dello spettacolo: Marco Presutti conversa con Nicoletta Tirinnanzi e Michele Ciliberto



7 SETTEMBRE

17,00: Caffè Saquella

Livio Rossetti presenta “Amica Sofia: filosofia con i bambini e i ragazzi”

17,30 Palco centrale:

Spazio e tempo nella città

Intervista di Pasquale Pacilio a Luciano D'Alfonso

18,30 Palco centrale

Il tempo e la musica

Francesco Paolo Ciglia conversa con Cecilia Campa ed Elio Matassi

20,15: Palco centrale

“Filosofi a teatro”: letture di brani filosofici

Attori: Ilaria Cappelluti, Andrea Maria Costanzo, Emiliano Torresi.

A cura di Fabiola Ortolano

21,15 Palco centrale:

Tempo del corpo, tempo della mente:

Gaetano Bonetta conversa con Arnaldo Benini, Armando Massarenti e Alessandro Pagnini

04/09/2008 13.44