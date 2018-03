Casacanditella. Sabato sera "Calici & sapori sotto le stelle"

CASACANDITELLA. Immutata nella formula, arricchita di spettacoli itineranti e aumentata di nuovi stand, torna la manifestazione di mezza estate che trasforma Casacanditella nel borgo animato dei secoli andati: si apre oggi, sabato, infatti “Calici & Sapori sotto le stelle”, che celebra la sua terza edizione offrendo ai turisti ed agli amanti della gastronomia vie e piazze per degustazione dei vini delle cantine locali, offerti gratuitamente, e dei cibi della tradizione abruzzese.

Il menu sarà variegato, dal cinghiale ai funghi porcini, al baccalà e peperoni arrosto, fino alle sagne e ceci, pennette all'arrabbiata, stracotto d'asino, trippa, coniglio ripieno, “pizza e foje”, salsicce arrosto, stinco di maiale, porchetta ed arrosticini. Non mancheranno, ovviamente i dolci tipici di Casacanditella, preparati a mano dalle “nonne” del paese.

Quest'anno si aggiunge alla tradizionale degustazione per i vicoli, anche una mostra-mercato degli artigiani locali, che metteranno sulle bancarelle ricami, tombolo, decoupage, ceramiche, pelletteria, bigiotteria, oggettistica in legno, dipinti, foto, lavorazioni in pietra artistica. Non mancheranno anche il mercatino dei prodotti gastronomici tipici di Casacanditella.

Quanto allo spettacolo, ci saranno ben sette gruppi musicali dislocati in ogni angolo del paese, oltre al gruppo storico degli sbandieratori di L'Aquila che girerà tutto il centro della cittadina per allietare i visitatori con le loro evoluzioni.

«“Calici & sapori sotto le stelle” – ha dichiarato il primo cittadino, Bruno Della Pelle – costituisce una felice tradizione per il nostro paese che per una sera torna ad essere centro del comprensorio in una magia di sapori, odori, suoni e colori che ci ricorda i bei tempi andati che non moriranno mai nei nostri cuori».



25/07/2008 16.52