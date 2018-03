Cena Medioevale a Gessopalena

ESTATE 2008. GESSOPALENA. Si svolgerà il 26 e 27 luglio "Gessopalena nel Medioevo dei Caldora", manifestazione storica allestita dal Comitato feste parrocchiali in collaborazione con l'associazione Recta Rupes che cura il famoso Certame della Balestra di Popoli.



Una cena medievale ed un corteo storico con giostre cavalleresche, mercati medievali e danzatrici sono le attrattive dell'evento di Gessopalena.

Grande novità di questa edizione è il Desco con Antonio Caldora, alle 20 del 26 luglio nel piazzale Marino Turchi.

Il conte di Vasto, Civitaluparella, Gessopalena ed altre terre, in compagnia di donna Margherita di Lagny, contessa di Trivento, banchetterà con gli ospiti quando allietati dalle musiche, si degusterà un menù medievale ricostruito dagli organizzatori in seguito a numerosi studi.

Come antipasto: caso de pecora mielato cum zafferano, ova de quaglia, scervellata de salsa nigra, palle de mulo tartufate, peschette cum aglio et salsa nigra, agliata, zuppa de pane cum olive-caperi et alici, crosta de pane cum ventricina.

A seguire menestra de orzo, porro et porcho – taccozze de farro et fongi de monte. Si prosegue con i secondi piatti: cacciagione del conte (coniglio selvatico – faraona – porcello) cum erbette et fongi e si conclude con tortino de farro, frutta de la contea et elisir del conte.

Tutto accompagnato da spremuta de uva et acqua. (Il costo della cena è di 35 euro a persona. Le prenotazioni vanno effettuate entro il 24 luglio). Nel pomeriggio della stessa giornata si svolgerà il mercato medievale nel borgo di gesso con bancarelle di prodotti artigianali ed alimentari, cartomanti, scultori, intagliatori di pietra, nobildonne, giocatori di scacchi e dama, mendicanti e truffatori, armigeri che daranno vita a scorci di vita medievale.

Il 27 luglio alle 18 si svolgerà il corteo da via Monte Calvario, attraverso via Peligna e Piazza Roma fino a giungere in Largo Principe del Borgo medievale, dove si svolgeranno sfide all'ultima freccia tra balestrieri, arciere, cavalieri. Uno spazio anche per le danze e per il racconto di novelle.



24/07/2008 9.36