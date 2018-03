Dal 19 al 30 luglio il Festival Internazionale di Musica Classica

ESTATE 2008 ABRUZZO. Torna anche quest'anno l'appuntamento con " Majellarte 2008 – Passeggiate musicali nella Regione verde d' Europa ", Festival internazionale di musica classica promosso dalla Società Italiana Musica e Teatro di Chieti.

Dal 19 luglio al 30 agosto si svolgerà in alcuni tra i piccoli borghi montani della Majella e i centri minori della costa adriatica, suggestivi e ricchi di tesori d'arte.

Otto gli appuntamenti in programma a partire da Sabato 19 luglio, alle ore 21.30, presso il MUMI di Francavilla al Mare , dove i Fiati Italiani " Trio " ( Maurizio Colasanti, oboe; Antonello Pellegrini, clarinetto; Alfonso Patriarca, fagotto ) eseguiranno musiche di Mozart e Iberth; i tre appuntamenti successivi ( 25 luglio, Teatro Vittoria di Ortona; 26 luglio, Palazzo D'Avalos di Vasto; 27 luglio, MUMI di Francavilla al Mare ), realizzati in coproduzione con il Teatro Marrucino, vedranno protagonista il pianista brasiliano Miguel Proença che eseguirà musiche di Chopin e Villa Lobos.

La serata del 12 agosto, presso il Complesso S. Egidio a Borrello, sarà dedicata alla musica popolare abruzzese con l'Ensemble " Adriana Lecouvrier ": quintetto d'archi, quattro vocalist e due cantanti lirici che, con la loro particolare armonizzazione ed interpretazione, collocano la musica popolare abruzzese in un panorama culturale più ampio e di maggiore visibilità nazionale.

Il 20 agosto sarà la volta del Quintetto Reineke, una delle più prestigiose formazioni cameristiche spagnole nell'eseguire repertori scritti per pianoforte e strumenti a fiato che, dalle ore 21.30, eseguirà musiche di Mozart e Beethoven presso il MUMI di Francavilla al Mare.

Il 21 agosto a fare da cornice al Quartetto di Sassofoni " Accademia " ( Gaetano Di Bacco, sassofono soprano; Enzo Filippetti, sassofono contralto; Giuseppe Berardini, sassofono tenore; Fabrizio Paoletti, sassofono baritono) sarà l'atrio della Chiesa di S. Nicola, a Pretoro ed infine, il 30 agosto, appuntamento conclusivo con il sestetto d'archi " I solisti del Festival della Murge " che eseguirà musiche di Mozart e Tchaikowsky presso il MUMI di Francavilla al Mare.



