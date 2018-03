Escursioni guidate alla scoperta dell’entroterra del pescarese

PESCARA. Nona edizione per “In provincia con la Provincia” ciclo di sedici escursioni guidate - cui si aggiungono sei itinerari serali con cena delle “Notti magiche tra suoni e sapori” - alla scoperta dell'entroterra del pescarese.

Appuntamento dal 15 luglio al 4 settembre, con partenza da Pescara e Montesilvano al costo simbolico di 3 euro a persona come rimborso spese per il pullman. La manifestazione è organizzata dall'assessorato provinciale al Turismo guidato da Paolo Fornarola e intende far scoprire e conoscere meglio i territori compresi nei parchi nazionali della Majella e del Gran Sasso-Monti della Laga, fra borghi storici, storia, arte, cultura e tradizioni, vivere la natura e i suoi abitanti.

L'evento è stato presentato questa mattina in conferenza stampa.

«Fra le manifestazioni organizzate dalla Provincia - ha affermato il presidente dell'Ente, Giuseppe De Dominicis - questa è una della più belle e interessanti. È rivolta sia ai turisti sia a chi intende conoscere meglio il territorio».

Le escursioni si terranno ogni martedì e giovedì, le serate con cena tipica e musica classica e jazz il venerdì sera (in questo caso il costo è fra i quindici e i diciotto euro). Le prenotazioni si effettuano presso gli Iat di Pescara e Montesilvano e presso alcuni hotel della zona grandi alberghi sempre di Montesilvano.

Fra un pranzo al sacco e una cena tipica nei borghi, aree faunistiche, oasi protette, boschi, tesori di pietra e corsi d'acqua, panorami e profumi, la Provincia di Pescara accompagna alla scoperta dei suoi tesori. A bordo di comodi autobus granturismo e con la professionalità di guide esperte.



07/07/2008