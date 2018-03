"LancianoEstate 2008",fino al 12 settembre un calendario ricco di eventi

ESTATE 2008 LANCIANO. Il cartellone della rassegna "LancianoEstate 2008" propone un'ampia scelta di attività e di appuntamenti. Concerti, mostre, teatro all'aperto, itinerari storico-artistici nei quattro quartieri della città, degustazioni, serate danzanti, cinema, animazione e letture per i più piccoli.



Ce n'è davvero per tutti, in un arco di tempo che va dal 20 giugno al 12 settembre.

Quindi varietà e leggerezza sono le parole d'ordine di questa estate 2008, che mira a coinvolgere un target di pubblico molto articolato e variegato, cercando di accontentare e soddisfare ogni gusto, ogni esigenza.

Si punta, innanzitutto, sul territorio, sulle sue risorse e sulle sue molteplici ricchezze: da qui la necessità di valorizzare gli angoli più belli e suggestivi di Lanciano, che diventeranno palcoscenico degli eventi. Si ripropone, perciò, l'XII edizione di "Percorsi.

Interventi d'arte nella Città vecchia", insieme ad altri itinerari organizzati dall'Istituto di Gestione Museale e dal FAI. Nella città dei "Corsi Musicali Estivi", la musica continua a rivestire un'importanza notevole: non solo la classica, che, comunque, resta il fiore all'occhiello di Lanciano, ma anche tanti altri generi. Si segnala, in particolare, tra i tanti concerti previsti, l'appuntamento con la III edizione di Lanciano Blues Festival.

Riconfermate le iniziative per i più piccoli, organizzate dall'Associazione Culturale EMEIS, con "La Villa delle Meraviglie 2008", e dalla Cooperativa "Il Pensiero", con la III edizione de "L'Isola che non c'è scacco al castello", corso di scacchi per ragazzi, oltre agli incontri di animazione, letture, rappresentazioni teatrali e altre attività che coinvolgono i bambini.

Altra gradita riconferma, dopo il successo riscontrato dalle passate edizioni, per la rassegna di teatro dialettale presso le contrade di Lanciano, con l'esibizione delle compagnie teatrali amatoriali della città.

Come di consueto, il programma dell'estate frentana si conclude con gli eventi della Settimana Medievale e la XXVII edizione della Rievocazione Storica dell'investitura del Mastrogiurato, organizzati dall'Associazione Culturale Il Mastrogiurato, seguiti dal Concerto dedicato al compleanno della Città di Lanciano dell'Associazione "Lu Cantastorie" previsto il 12 settembre.







25/06/2008 9.24