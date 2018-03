Il coro Polifonico di Pescara in trasferta a Bolzano

PESCARA. Il Coro Polifonico di Pescara, diretto dal maestro Nicola Russo, sarà protagonista dal 25 al 29 giugno all' XI Festival Internazionale di Canto Corale "Alta Pusteria", che avrà luogo in diverse località della provincia di Bolzano.

Sono previste, infatti, 40 sedi collocate nelle undici località della Val Pusteria che, partendo da Brunico, portano fino a Sillian, in Austria. Oltre che nei centri cittadini, si svolgeranno concerti presso i laghi di Braies e Anterselva, nei castelli medioevali di Monguelfo, Brunico e Heinfels, nella valli di Landro e del Villgratten e presso tutti i rifugi alpini dell'Alta Pusteria, nel cuore delle Dolomiti. Il gruppo pescarese parteciperà a questa importante manifestazione insieme ad altri 91 gruppi provenienti da tutto il mondo.

Per l'occasione, il Coro Polifonico di Pescara è stato scelto, insieme ad altre tre formazioni straniere provenienti dall'Estonia, la Spagna e la Corea del Sud, ad esibirsi nel concerto di gala di apertura della manifestazione, in rappresentanza dell'Italia (tra circa 50 formazioni nazionali partecipanti al Festival) ed alla presenza delle autorità e di numerose personalità del mondo dell'arte e della cultura.

Il concerto avrà luogo mercoledì 25 giugno alle ore 21,00 nella Sala Gustav Mahler di Dobbiaco (BZ).

IL CORO. Costituito nel 1996, dal direttore Nicola Russo, è composto da circa venticinque elementi e si dedica alla musica polifonica sacra e profana, dal periodo rinascimentale al contemporaneo. Il Coro Polifonico di Pescara ha tenuto concerti in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Molise, Puglia, Campania e Sardegna e nella città di Graz (Austria). Ha partecipato alla finale della IV Edizione del Concorso Nazionale Cori Polifonici "S. Bartolomeo" in Benevento, classificandosi al quarto posto ed ha vinto, nel 2007, il 1° premio assoluto al V Concorso nazionale "Musica giovane" in Città S. Angelo.







24/06/2008 9.47