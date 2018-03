Perdonanza: sarà il cardinale Coppa ad aprire la Porta Santa

L'AQUILA. Sara' il cardinale Giovanni Coppa ad aprire la Porta Santa della basilica di Collemaggio, il 28 agosto, in occasione della 714/ma edizione della Perdonanza Celestiniana.

Il cardinale Coppa nel 1990 fu nominato nunzio apostolico a Praga, in un momento particolarmente delicato per l'allora Cecoslovacchia.

Coppa e' stato scelto dall'Arcidiocesi aquilana dopo che il cardinale Sodano, invitato personalmente dal sindaco in occasione di una sua visita a San Giuliano durante gli incendi dell'estate scorsa, impegnato in Russia per l'inaugurazione di una chiesa, non ha potuto raccogliere l'invito.

L'arcivescovo Molinari ha presentato il programma per la prossima Perdonanza. Due convegni precederanno l'inizio delle manifestazioni, uno organizzato dal Rotary Club e l'altro dall'assessore regionale Mimmo Srour sul dialogo interreligioso.

L'abituale rito di apertura della porta santa e' previsto per mercoledi' 28 agosto alle ore 18.

In calendario appuntamenti ricorrenti, come la Perdonanza dei malati (giovedi' 29 agosto alle ore 12), e due novita', la Perdonanza universitaria (il 28 agosto alle 20) E il giorno seguente alle 11, quella della famiglia.

La Perdonanza dei giovani, prevista dal 23 al 27 agosto, presentata da Rosanna Lancione.

La porta santa sara' chiusa alle 18 del 29 agosto quando la "Bolla del Perdono" emanata da Celestino V lascera' la basilica per fare ritorno nella residenza municipale, dove e' custodita dalle autorita' civili.



19/06/2008 9.13