Un Teatro per Modesto: vincitori ex-aequo

GUARDIAGRELE: L'Ente Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese in collaborazione con il Teatro Giardino TFA e con il Comune di Guardiagrele ha promosso la Prima Edizione del premio "Un Teatro per Modesto".



L'evento rivolto agli alunni delle scuole primarie è stato finalizzato alla presentazione di opere teatrali che abbiano come tema allestimenti originali ispirati al celebre sarto artigiano e poeta dialettale Modesto Della Porta e alla sua raccolta di poesia "Ta-pù".

Fra le scuole partecipanti al concorso, che hanno messo in scena le proprie opere nella mattinata del 3 giugno nella sede del Palazzo dell'Artigianato di via Roma, sono stati eletti i vincitori: classificate ex-aequo al primo posto la Scuola Primaria F. Verna di Fara San Martino Istituto Comprensivo di Palena e la Scuola Primaria Villaggio Celdit 6° Circolo Didattico di Chieti.

Le scuole premiate rappresenteranno nuovamente il loro spettacolo nel mese di agosto, durante le manifestazioni estive promosse dall'Ente Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese. «Avvicinare i piccoli studenti al mondo dell'arte e dell'artigianato attraverso un'attività coinvolgente come il teatro vuol dire mettere le basi per una cultura accessibile a tutti», ha commentato Gianfranco Marsibilio, presidente dell'Ente. «Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Guardiagrele guidato dal sindaco Mario Palmerio, esperto di pedagogia che ha dimostrato grande sensibilità per questo evento».





05/06/2008 16.04