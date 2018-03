Letteratura, Premi Flaiano: vince anche la satira di Paolo Villaggio

PESCARA. Alberto Arbasino, Ismail Kadare' e Alice Munro. Sono i vincitori della 35esima edizione dei premi internazionali Flaiano per la narrativa (sezione letteraria). A Paolo Villaggio, invece, il sesto premio nazionale Flaiano per la satira, anche in questo caso per la sezione letteraria.



PESCARA. Alberto Arbasino, Ismail Kadare' e Alice Munro. Sono i vincitori della 35esima edizione dei premi internazionali Flaiano per la narrativa (sezione letteraria). A Paolo Villaggio, invece, il sesto premio nazionale Flaiano per la satira, anche in questo caso per la sezione letteraria. Presentando la 35esima edizione, il patron dei premi, Edoardo Tiboni, ha commentato che «il percorso e' stato lungo, talvolta tormentato e con delle difficolta' ma i risultati sono stati concreti e hanno determinato un certo cambiamento nella cultura regionale e locale. Siamo ancora qui - ha aggiunto - e ci sono tutti i presupposti per proseguire, ma dovranno esserci le condizioni e le attenzioni per far crescere quanto e' stato fatto».

Per l'italianistica, pure sezione letteraria, i tre vincitori ex aequo sono Michail Andreev, Laura Benedetti e Thomas Stader e Angela Barwig.

Arbasino si e' aggiudicato il Flaiano per "L'ingegnere in blu", Kadare', che e' albanese, per "La figlia di Agamennone" e la canadese Munro ricevera' il Flaiano per i racconti "La vista da Castle Rock", che rappresenta il suo addio alla scrittura.

Questi tre testi concorreranno all'assegnazione del Superflaiano per la letteratura, la sera del 6 luglio.

Per l'italianistica il russo Andreev ha vinto con "Storia della letteratura italiana: il Rinascimento.

Il secolo dell'Umanesimo". Laura Benedetti (Usa) avra' il Flaiano per "The Tigress in the Snow: Motherhood and literature in Twentieth Century Italy".

I tedeschi Stauder e Barwig sono gli autori, invece, di "Intellettuali italiani del secondo novecento".

Il testo satirico di Villaggio e' "Storia della liberta' di pensiero".

La 35esima edizione dei premi Flaiano prendera' il via il 14 giugno, con la rassegna cinematografica Flaiano Film Festival che si terra' al Mediamuseum e al cinema Massimo, fino al 4 luglio.

La serata finale, con la consegna dei premi, il 6 luglio, al teatro "d'Annunzio".

28/05/2008 12.13