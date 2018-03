Al via il Festival Internazionale Sviluppo Lirica Italia

PESCARA. Si svolgeranno il 26 e il 27 aprile prossimi presso l'ex Aurum di Pescara le audizioni e il Concorso di canto "Sviluppo Lirica Italia Città di Pescara" organizzati dall'Accademia d'Arte Lirica P.Q.I. (Professionisti Qualificati Insieme) presieduta da Emilia De Cesari.

Il concorso era nato lo scorso anno come Concorso lirico internazionale "Primo Riccitelli Città di Pescara" e, oltre a volerne bissare il successo, continua ad avere lo scopo di far conoscere e inserire nel mondo della lirica giovani talenti provenienti da tutti i paesi del mondo.

Anche questa volta le iscrizioni sono state numerose e la Commissione Giudicatrice sarà composta , oltre che dalla presidente Emilia De Cesaris, da eminenti esponenti del mondo della musica: i Maestri Bruno Rigacci, Aldo Sigillo, Vito Lo Re, Nicola Iannelli, Isabella Crisante, Nicola Giusti, Domenico Virgili e Silverio Di Monaco.

Ai cantanti primi tre classificati sarà assegnato un premio in denaro e verrà offerta la possibilità di prendere parte alle opere programmate nell'ambito di Sviluppo Lirica Italia per l'anno 2008/2009 .

Questo concorso è preludio al primo Festival Internazionale Sviluppo Lirica Italia Città di Pescara che avrà luogo dal 10 al 19 luglio prossimi e avrà nel concerto di Ennio Morricone nelle aree di risulta della ex stazione il suo evento clou.

Il maestro Morricone, accompagnato da un orchestra di 200 musicisti, ripercorrerà le tappe del suo straordinario percorso artistico di compositore di colonne sonore per il cinema che gli sono valse il Premio Oscar alla carriera nel 2007 e che lo hanno reso noto in tutto il mondo.

E' recente il successo riscosso lo scorso marzo in Cile dai due concerti live tenuti da Morricone lo scorso marzo a margine della visita ufficiale in quella nazione del Presidente della Repubblica Italiana Napolitano. In quella occasione i ventimila biglietti a disposizione sono andati esauriti in brevissimo tempo e l'evento ha testimoniato ancora una volta che il musicista è amato e conosciuto da un pubblico appartenente a tutte le età e tutti i ceti sociali . Il concerto dell'11 luglio collocherà Pescara tra le locations prestigiose scelte da Morricone per il suo tour 2008 , visto che sarà il primo che si terrà dopo i concerti in programma alla fine di maggio a Torino e poi in Messico (Mexico City, Monterrey, Guadalayara) .



24/04/2008