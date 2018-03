Giovedì apre la Mostra Del Fiore a Francavilla

FRANCAVILLA AL MARE. 32° edizione per la Mostra del Fiore di Francavilla al Mare, attesa manifestazione di primavera a firma di Remo Matricardi, presidente dell'associazione regionale del Florovivaismo Abruzzese.



Sull'onda del successo delle precedenti edizioni, l'associazione presenta anche quest'anno un ricchissimo programma, con uno sguardo sempre attento al pubblico, al mercato e naturalmente alle politiche di sviluppo della nostra regione. Come è avvenuto già nei sette anni precedenti, il cuore della Mostra del Fiore è rappresentato dal Concorso internazionale di arte floreale "Fiori ed Emozioni", organizzato dal presidente dell'European Athenaeum of Floral Art, Mauro Margiotti, con l'ausilio di Silvia Romagnoli ed Ivan Berghella. Numerose le iscrizioni che giungono ogni anno, sì da necessitare una rigida e attenta selezione delle squadre ammesse a partecipare alla gara.

Ricca e variegata è altresì la sezione dedicata alla quinta edizione di Agroambiente, a cura di Mariateresa Candeloro, che torna ad ospitare la qualità della produzione enogastronomia del territorio. I più rappresentativi produttori abruzzesi saranno presenti con le rispettive tipicità, frutto di una costante attenzione ai processi produttivi, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti. Particolare cura, inoltre, è stata data al tema dell'ambiente, certi che la produzione ed il territorio possono esprimere il valore dei loro preziosi contenuti solo se valorizzati e salvaguardati congiuntamente. Prenderanno parte all'iniziativa produttori provenienti anche da altre regioni italiane quali il Molise, le Marche, il Lazio, la Puglia e la Sicilia.

La Mostra del Fiore aprirà al pubblico giovedì 24 aprile 2007, alle ore 11.00, presso il Museo Michetti e nelle sedi circostanti. L'ingresso è gratuito.



IL PROGRAMMA



1) Il "Fashion and Flowers" è il titolo dell'8° Concorso Internazionale di Arte Floreale "Fiori ed emozioni" dedicato, come ci dice il titolo, alla moda. Sedici le squadre ammesse alla competizione, provenienti dalle seguenti nazioni: Danimarca, Egitto, Finlandia, Germania, Giappone, Islanda, Italia (2 squadre), Latvia, Lituania, Norvegia, Polonia, Russia, Svezia, Ungheria, Ucraina.



Martedì 22 aprile 2008

PRIMA PROVA (nterno del MuMi)

"Sognando un defilè"

dalle ore 9,30 alle ore 12,30 – totale ore a disposizione 3

Come si evince dal titolo, il concorrente dovrà sviluppare l'idea della sfilata di moda o quant'altro, attraverso le proprie sensazioni ed emozioni ripensando e ricostruendo un proprio "spazio scenico".



SECONDA PROVA (interno del MuMi)

"Ciak (Immagina dalle immagini)"

dalle ore 14,30 alle ore 17,30 – totale ore a disposizione 3

I titoli selezionati sono:

"All about my mother" – "Tutto su mia madre" - SPAGNOLO

"The Bicycle Thieves" - "Ladri di biciclette" - ITALIA

"Grease" - USA



Mercoledì 23 aprile 2008

TERZA PROVA (MuMi)

"Contemporary floral messages"

dalle ore 9,30 alle ore 12,30 – totale ore a disposizione 2

Vanità e bellezza sono indubbiamente due caratteristiche strettamente correlate con il mondo della moda, che ben si collegano al mondo colorato profumato dei fiori.



QUARTA PROVA (MuMi)

"Edizione straordinaria"

dalle ore 14,30 alle ore 17,30 – totale ore a disposizione 2

La carta stampata,le riviste di moda e di gossip continuamente ci comunicano immagini o modelli legati al fashion: il tentativo è quello di legare ad ogni team una testata giornalistica di settore per vedere sviluppato questo nuovo connubio.



Giovedì 24 aprile 2008

QUINTA PROVA (esterno Museo Michetti) – INAUGURAZIONE EVENTO ORE 11.00

"Window display"

dalle ore 9,00 alle ore 17,00

L'ultima prova, allestita nella piazza antistante il MuMi, sarà legata alla vetrinistica.





23/04/2008 11.04