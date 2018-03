Giornata mondiale del libro, ad Ortona biblioteca aperta dalle 9 alle 23

ORTONA. La Biblioteca Comunale di Ortona aderisce, mercoledì 23 aprile, alla Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore promossa dall'UNESCO con il tema "Leggi il tuo pianeta".



Ad Ortona l'iniziativa sarà prolungata fino al 30 aprile con un calendario denso di appuntamenti che si concluderanno con l'ormai consueto "Brillidilibri", tradizionale manifestazione che propone musica, buone letture e ottimo vino.

Mercoledì 23 per l'intera giornata la biblioteca comunale garantisce l'apertura no stop di tutti i servizi dalle ore 9 alle ore 23, con attività che copriranno l'intero arco della giornata.

Dalle ore 16 alle ore 19 sarà allestito un punto prestito libri in Piazza della Repubblica, mentre dalle ore 16 alle ore 18 presso il chiostro del complesso Sant'Anna si terrà il laboratorio "Che tesoro di pianeta" , un percorso di caccia al tesoro e costruzione di libri, ed alle 21 presso la Sala Rotary, la proiezione dei filmati curati dal CAI (Club Alpino Italiano) sezione di Ortona: Felipe e il mio Perù relativo alla spedizione sulle Ande peruviane e Namasté: immagini dal Nepal.

Inoltre per l'intera settimana fino al 30 aprile saranno allestite nel complesso Sant'Anna le mostre Cuore di terra e di montagna a cura del CAI Sezione di Ortona, con diversi testi editi proprio dalla locale sezione del Club Alpino per conoscere e tutelare la montagna, e Scripta volant: ecologia del libro antico a cura di A. Di Paolo, viaggio illustrativo nei restauri del volume settecentesco di Publio Terenzio Africano "Le Commedie", con l'utilizzo di tecniche ecocompatibili.

Le iniziative si concluderanno mercoledì 30 aprile alle 21, presso la sala studio della biblioteca, con "Brilli di libri sul piccolo pianeta", il tradizionale appuntamento che quest'anno avrà un percorso musicale del gruppo Vo.Strum. con opere di Pergolesi, Calace, Tarrega, Tosti e letture teatrali di Campanile, Argilli, Daumal, Cervantes con gli attori Mario Massari, Paola Mantini, Barbara Nervegna. Non mancherà al termine una degustazione di vino Montepulciano con assaggi di prodotti tipici.



23/04/2008 9.23