Al via i nuovi provini per l'edizione 2008 di Cineramnia

TERAMO. Torna "Cineramnia, si gira a Teramo", la manifestazione ideata dal Cineforum Teramo che ormai ha fatto registrare un pieno consolidamento all'interno del territorio.



Nel giro di soli 3 anni, infatti, si è affermata come un piccolo grande evento nel panorama regionale, acquisendo una grande notorietà e attirando un altissimo numero di persone (l'anno scorso si sono presentati in più di 200 ai provini).

Un successo dovuto soprattutto ad una formula vincente: trasformare la città in un grande set cinematografico, coinvolgendo attivamente i cittadini che diventano attori a tutti gli effetti, guidati da registi esperti.

Un interessante mix che ha già prodotto 15 cortometraggi e centinaia di ore di documentazione unica sul territorio.

Quest'anno i provini si svolgeranno dal 18 al 20 aprile (18 aprile dalle 14 alle 20; 19 e 20 aprile dalle 10 alle 20), presso la sala espositiva di via Nicola Palma. Anche i minorenni, se accompagnati da un genitore, potranno partecipare.

I filmati verranno conservati nell'archivio del Cineforum e potranno essere utilizzati anche per altre produzioni, previa autorizzazione dei diretti interessati. I filmati dei provini verranno riuniti in un dvd e spediti ai registi che parteciperanno alla fase finale di CINERAMNIA SI GIRA A TERAMO.

I registi selezioneranno i volti più adatti alla storia che intendono raccontare, o in grado di ispirare la loro creatività.

Diverse le novità di questa quarta edizione, a cominciare dai registi selezionati (3 e non più 5) che non arriveranno più dalle scuole europee di cinema ma saranno dei professionisti italiani con alle spalle già diversi lavori nel campo dei cortometraggi, vincitori di festival e kermesse dedicate alla settima arte.

L'edizione 2008 è dedicata a Nina Pallotta, scomparsa alcuni mesi fa, che, insieme a suo marito Aniello Senatore, ha vinto le prime due edizioni di Cineramnia, con i film di Tony Trupia Primo Amore e Iana Poctova Amore Extralarge. La manifestazione si svolgerà dal 23 al 28 giugno 2008.



09/04/2008 10.27