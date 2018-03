Giornate del Fai, 5 e 6 aprile visite gratuite a casa D'Annunzio

PESCARA. La delegazione Fai di Pescara durante le due giornate (5 e 6 aprile) dedicate al Fondo per l’Ambiente Italiano e in occasione del settantesimo anniversario della morte di Gabriele d'Annunzio, in collaborazione con la Soprintendenza P.S.A.D. per l'Abruzzo, aprirà gratuitamente le porte del Museo Casa Natale di Gabriele d'Annunzio in Pescara.



Inoltre per l'occasione si potrà sempre ammirare presso la sede museale, una mostra dedicata ad una collezione di ex libris a soggetto religioso dei primi del '900 di proprietà dell'ingegner Giuseppe Cauti.

I visitatori saranno accompagnati durante la visita al Museo, dagli alunni del Liceo Classico "Gabriele d'Annunzio" di Pescara.

Il pomeriggio di domenica 6 Aprile, dalle 16:30 in poi, a cura degli allievi del Conservatorio "Luisa d'Annunzio", verranno eseguiti degli intermezzi musicali.



LA SCHEDA:



Il “Museo Casa Natale di Gabriele d'Annunzio” è situato in un antico palazzo del centro storico di Pescara, appartenuto alla famiglia d'Annunzio, attraverso le varie sale del piano nobile, ricche di arredi, decori ottocenteschi e cimeli riguardanti la vita del poeta, permette di ricostituire la memoria storica dello stesso e della sua città di origine.

