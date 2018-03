A Fossacesia dal 27 la settimana della cultura

FOSSACESIA. Al via giovedì 27 marzo 2008 il programma della Settimana della Cultura a Fossacesia con un concerto di ottoni presso il teatro comunale, organizzato in collaborazione con la Provincia di Chieti.

Dopo il successo della passata edizione, che ha registrato una grande affluenza di pubblico, il Comune di Fossacesia ha aderito per il terzo anno consecutivo alla Settimana Nazionale della Cultura promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che si svolge in tutta Italia dal 25 al 31 marzo 2008.

La Settimana della Cultura, è infatti diventata un appuntamento fisso della primavera fossacesiana, fortemente voluto dall'Amministrazione comunale come occasione di incontro con gli autori locali che si distinguono in campo letterario e artistico.

«Anche quest'anno abbiamo rivolto, inoltre, un'attenzione particolare ai giovani che sperimentano percorsi teatrali come forma di educazione alla partecipazione democratica con iniziative interessanti su temi di attualità, attraverso le attività del centro comunale di aggregazione. – ha spiegato l'Assessore alla Cultura, Paolo Sisti - Nell'iniziativa abbiamo inteso inserire anche una delle tappe del cineforum, che ha coinvolto gli adolescenti in un programma autogestito di proiezioni cinematografiche seguite da interessanti dibattiti».

All'evento inaugurale seguirà venerdì 28 marzo alle ore 11 la presentazione alla cittadinanza e alla stampa del nuovo sito internet del Comune.

«La scelta di presentare il nuovo sito web durante la Settimana della Cultura è dettata dalla consapevolezza che la cultura contemporanea passa attraverso le nuove forme di comunicazione multimediale e viaggia in una dimensione globalizzante che proietta la comunità locale oltre i confini territoriali.- ha spiegato il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio- Il web è infatti uno straordinario mezzo che mantiene vivissimi i legami tra i fossacesiani nel mondo e la nostra amata terra ed è forse il canale che riesce – in modo mai visto in passato - a rafforzare il senso di appartenenza e a dare solidità alla identità culturale fossacesiana».

La Settimana proseguirà fino a domenica 30 marzo 2008 con diversi eventi gratuiti.





PROGRAMMA



Giovedì 27 marzo 2008

Ore 18.00 Teatro Comunale, via Roma

CONCERTO Quintetto di Ottoni del Teatro Marrucino

Venerdì 28 marzo

Ore 11.00 Teatro Comunale, via Roma

Presentazione ufficiale del nuovo sito web del comune di Fossacesia



Ore 21.00 Teatro Comunale, via Roma

OLTRE IL MURO

Riflessioni, pensieri e verifiche sul tema dell'abbattimento delle barriere fisiche e culturali

Spettacolo a cura del centro Diurno Minori di Fossacesia

Sabato 29 marzo

Ore 20.30 Teatro Comunale, via Roma

CINEGIOVANI

Proiezione del film LOLA CORRE

di Tom Tykwer, con Franka Potente

Drammatico, Germania 1998



Domenica 30 marzo

Ore 18.00 Teatro Comunale, via Roma

PRESENTAZIONE DEL LIBRO Le cozze giganti di Antonio Fantini casa Editrice Carabba

Relatore Prof. Luigi Gentile, Università “G. D'Annunzio” di Chieti

Lettore Prof. Sandro Cianci, Piccolo Teatro del Me-Ti





25/03/2008 15.49