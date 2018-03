Festival della Letteratura con Ammaniti e Marc Augè

PESCARA. Parte l'8 novembre la quinta edizione del Festival delle Letterature di Pescara.

La sfida è partita nell'autunno del 2002 ed è diventato oggi uno dei principali eventi culturali della nostra Regione, dopo aver coinvolto a Pescara centinaia di lettori durante incontri, spettacoli, proiezioni e dibattiti con autori come Corrado Augias, Carlo Lucarelli, Andrea De Carlo, Andrea G. Pinketts, Enrico Brizzi, Vinicio Capossela, Isabella Santacroce, Tiziano Scarpa, Stefano Benni, Angelo Ferracuti, Nicola La Gioia, Massimo Carlotto, Antonio Rezza, Loredana Lipperini, Federico Moccia, Pulsatilla.

Quest'anno gli ospiti di punta saranno Alberto Arbasino, Niccolo'

Ammaniti, Marc Augè, Valerio Massimo Manfredi, Raffaele La Capria, Grazia Verasani, Walter Siti, Antonio Manzini e lo spettacolo-concerto di Wu Ming.





PROGRAMMA 2007



GIOVEDI' 8 NOVEMBRE

ASPETTANDO IL FESTIVAL DELLE LETTERATURE:



al TABULA RASA Via A Di Vestea 20

Ore 22:00

Presentazione dell'antologia "Entrata d'emergenza - 12 nuovi accessi all'Abruzzo"

(G. Perrone Editore, 2007)

Interviene Massimo Avenali e gli autori dell'antologia.

Ore 22:30

Reading con videoproiezioni e musica.





INAUGURAZIONE FESTIVAL DELLE LETTERATURE C/O MUSEO VITTORIA COLONNA VENERDI' 9 NOVEMBRE



C/O MUSEO VITTORIA COLONNA



Ore 18:00

Incontro con MARC AUGE'.

Interviene Massimo Pamio.



Ore 19:00

Incontro con WALTER SITI.

Interviene Enzo Verrengia.



in serata, al MONO SPAZIO BAR Via Marco Polo 38



Ore 22:00 Presentazione del portale pennelibere.com - la community di chi ama leggere e scrivere a cura del webmaster Filippo Savino.



Ore 22:15

EVENTO IN ANTEPRIMA DAL FESTIVAL DEL COPYLEFT DI AREZZO:

"I sentieri di Seth" Spettacolo reading e musica da "La Strategia dell'Ariete" (Mondadori, 2007) di KAI ZEN.

Voci narranti e musica a cura de "La Compagnia Fantasma" (Radio Due Rai).



Nella serata presentazione e distribuzione gratuita della rivista di letteratura Innuendo a cura di Massimo Giuliano e Massimiliano Brutti.



SABATO 10 NOVEMBRE



C/O LIBRERIA FELTRINELLI



Ore 17:00

Tavola Rotonda:"Quote Rosa in letteratura"

Intervengono le autrici: Grazia Verasani (Quo Vadis Baby, 2005), Mascia di Marco Francesca Bonafini e Federica Senigagliesi(antologia Quote Rosa, 2007), Cristiana Rumori (Microcosmi erotici, 2007).

Interviene Francesco Maria De Collibus



C/O MUSEO VITTORIA COLONNA



Ore 18:00

Incontro con SERGIO PENT.

Interviene Simone Gambacorta.



C/O LIBRERIA LIBERNAUTA



Ore 18:45

Incontro con ALESSANDRO BERSELLI.

Interviene Grazia Verasani.



C/O MUSEO VITTORIA COLONNA



Ore 19:15

Incontro con VALERIO MASSIMO MANFREDI.

Reading a cura di Lisa De Leonardis tratto da "L'Armata Perduta"





in serata, al CIRCOLO WAKE UP! Via Andrea Doria 30



Ore 22:15

LE COSTOLE DI D'ANNUNZIO Reading + Dj Set a cura di Hemuth Brian, Arnaldo Guido e Alessandro Di Carlo





Ore 22:45

da Italia Wave 2007:

CONCERTO-SPETTACOLO ROCK

"PONTIAC: ALLE RADICI DELLA RIVOLUZIONE"

DI E CON WU MING con esponenti delle band MASSIMO VOLUME, SETTLEFISH, ULAN BATOR, THREE QUARTERS HAVE BEEN ELIMINATED



DOMENICA 11 NOVEMBRE



C/O LIBRERIA BOOK & WINE



Ore 17:00

Incontro con l'autrice PATRIZIA ANGELOZZI.

Recital a cura di Lara Molino e Marina di Virgilio.

Interviene Marco Tabellione.



C/O LIBRERIA EDISON



Ore 17:30

Incontro con l'autrice ANGELA CAPOBIANCHI.

Interviene Giacomo d'Angelo.



C/O MUSEO VITTORIA COLONNA



Ore 18:15

Presentazione dell'antologia "Tutto il nero dell'Italia" (Noubs, 2007) Intervengono Massimo Pamio, Mauro Smokovich e Igor de Amicis.



Ore 19:00

Incontro con RAFFAELE LA CAPRIA.

Intervengono Oscar Buonamano e Enzo Verrengia



Ore 21:30

EVENTO CONCLUSIVO

Incontro-conversazione con gli autori NICCOLO' AMMANITI e ANTONIO MANZINI.

Interviene Giovanni di Iacovo.





