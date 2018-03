Sabato 8 parte la 34° edizione del Premio Sulmona

SULMONA. Con un omaggio all'artista e scrittore Bruno Caruso si aprirà sabato 8 settembre, alle 18,00 a Sulmona la XXXIV edizione del Premio Sulmona – Rassegna internazionale di arte contemporanea.

Negli spazi espositivi troveranno posto ben 104 opere in concorso, tra dipinti e sculture, in rappresentanza di 20 nazioni. Le opere, che parteciperanno all'assegnazione del Premio Sulmona, saranno valutate da una giuria che verrà presieduta dal critico d'arte, Vittorio Sgarbi, e composta dai critici Ivo Bonitatibus, Renato Civello, Giorgio Di Genova, Eleonora Pontiggia, Giancarlo Romiti, Giorgio Segato, Leo Strozzieri e dal direttore artistico del "Premio Sulmona", Gaetano Pallozi. L'omaggio a Bruno Caruso, invece, sarà composto da ben 25 opere dell'artista torinese.

«Questa edizione», ha dichiarato il direttore artistico del Circolo di arte e cultura "Il Quadrivio", Gaetano Pallozzi, «rimarca ancora una volta l'importanza della città di Sulmona nel panorama dell'arte e della cultura internazionale». Il "Premio Sulmona", infatti, ospita in questa edizione i maggiori protagonisti dell'arte contemporanea italiana ed internazionale. Come per le precedenti edizioni, le opere vincitrici verranno donate dal Circolo di arte e cultura "Il Quadrivio" alla pinacoteca comunale di arte moderna e contemporanea di Sulmona, che attualmente vanta circa 200 opere ed è una delle principali in Italia".

La rassegna potrà essere visitata fino a sabato 29 settembre, giorno in cui si svolgerà la cerimonia di premiazione del premio di arte contemporanea del Premio Sulmona di giornalismo, che vedrà la presenza di numerose firme e volti noti del giornalismo italiano. La pinacoteca resterà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30 (ingresso gratuito).







