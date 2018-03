Chieti. Parte la terza edizione di "Libri a quattro ruote"

CHIETI. Riparte domani, dopo il successo degli anni precedenti, il bibliobus di “Libri a quattro ruote”.

L'iniziativa, promossa dal Sistema Bibliotecario Provinciale di Chieti, in collaborazione con i comuni di Guardiagrele e Ortona, ha lo scopo di diffondere e promuovere la lettura “on the road”, anche attraverso animazioni e mostre itineranti nelle piazze, inserendosi nella vita quotidiana dei cittadini. cercando di rispondere alle esigenze degli utenti e di prevenire le necessità degli utenti potenziali.

Scopo dell'iniziativa è anche mettere in grado tutte le fasce di popolazione di conoscere i servizi che vengono offerti dal Sistema Bibliotecario Provinciale e di usufruirne, aumentando la capacità di penetrazione nel territorio provinciale.

“Libri a quattro ruote” è stato pensato per chi non usufruisce dei molteplici servizi offerti dalle biblioteche pubbliche perché ha difficoltà a rapportarsi con esse o a raggiungerne le sedi, o perché, più semplicemente, non ne conosce l'esistenza.



La biblioteca su ruote sosterà

- a Chieti, lungo Corso Marrucino, ogni martedì e venerdì mattina di luglio e agosto, a partire da domani, 13 luglio;

- a Ortona, nel centro storico, ogni martedì e venerdì di luglio e agosto, dalle 18.30 alle 20,30, a partire da domani, 13 luglio;

- a Guardiagrele, presso la Villa comunale, il 26 luglio, e il 2, il 23 e il 30 agosto, dalle 16,30 alle 19,30.



17/07/2007 8.36